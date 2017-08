Östersund a mis fin à l'aventure européenne du Fola et à son brevet d'invincibilité à domicile ce jeudi soir au terme d'un match retour du troisième tour de l'Europa League où le club doyen a vendu chèrement sa peau. Bensi a ouvert le score, mais les Suédois l'ont emporté deux buts à un.

Par Christophe Nadin



Le match. A force de vivre ensemble, on en oublierait presque les vertus de l'individualisme. Stefano Bensi s'en est peut-être souvenu trop tard lorsqu'il a cherché le fameux homme isolé à la troisième minute alors que l'instinct du buteur aurait pu l'inciter à frapper.

En si peu de temps, le Fola aurait pu mettre à mal le privilège d'une équipe qui gagne un but à rien son match aller à domicile. Celui qui vous permet de prendre le pouls de l'adversaire et de choisir le bon moment pour y aller.

Ce jeudi, Östersund a ainsi fait le dos rond pendant quelques minutes devant une armée rouge en mode combat. Muharemovic, coupable d'une perte de balle lourde de conséquence il y a une semaine, affichait la mine du type surmotivé. Cvetkovic et Seiti s'étaient emparés avec gourmandise des couloirs et Bensi gravitait autour d'Hadji pour donner au club eschois l'allure d'un qualifié potentiel pour les barrages.

Le Fola a ainsi bombé le torse pendant une bonne dizaine de minutes. En donnant le sentiment d'être entre deux chaises, les Scandinaves avaient tendu le bâton pour se faire battre. La suite allait leur permettre de refaire surface sans être dangereux pour Hym.

Sur une déviation subtile, Laterza prolongeait un centre de Hadji et obligeait Keita à se coucher à sept minutes de la fin d'un premier acte entamé par le bon bout par le Fola avant que les débats ne s'équilibrent un peu plus.

Le bijou de Bensi

Le temps de se rappeler qu'Östersund avait entamé le moral du Fola peu de temps après la reprise en Suède et la magie opérait cette fois au stade Mayrisch. Un centre de Cvetkovic était fouetté de la tête par Bensi. Somptueux! Jouissif! Mais bref.



Le football est ainsi fait que de la lévitation à l'inhumation, il y a parfois très peu de temps. Le parcours européen du Fola va ainsi s'embourber en sept minutes. Le temps pour Somi de cisailler une défense un peu tendre (1-1, 59e) puis pour Pettersson de jouer les opportunistes dans la surface locale (1-2, 66e) et le spectre de la BGL Ligue effaçait d'un coup celui de l'Ajax ou du FC Bruges.

En parfaits disciples de Strasser, les Rouges se battaient jusqu'au bout. Une telle aventure ne se termine pas les bras le long du corps.



La note. 10/20. L'euphorie d'une qualification nous aurait sans doute conduit vers un 14 ou un 15, mais le train de sénateur pendant une partie de la première période et les nombreuses pertes de balles une fois le match joué ont pollué le duel qui n'a tout de même volé très haut.



L'homme du match. Docteur Stef et Mister Bensi avait visiblement un message à faire passer en se dirigeant vers le banc de touche pour dessiner un coeur avec ses deux mains sur le premier but du match. On l'a maudit à la troisième minute, on l'a vénéré quand il a remis le Fola à flot. Au moins, ce match lui a peut-être permis de regagner de la confiance.



Le fait du match. On a beau souligner les vertus de groupe, celles qui ont notamment permis au Fola d'enlever la Coupe de la Ligue, on n'en demeure pas moins livré à la qualité de ses individualités. Et on ne remplace pas impunément des piliers. Les ombres de Dallevedove et de Kirch ont plané ce jeudi.



Des duels gagnés à la pelle, mais la dépense d'énergie de Samir Hadji n'a pas suffi.

Photo: Fernand Konnen

Fola - Östersund 1-2



Stade Emile Mayrisch, pelouse en bon état, arbitrage de M. Tohver assisté par MM. Klaasen et Koiv (EST), 1.590 spectateurs. Mi-temps: 0-0



Evolution du score: 1-0 Bensi (53e), 1-1 Somi (59e), 1-2 Pettersson (66e).



Corners: 7 (4+3) pour le Fola; 3 (1+2) pour Östersund.



Cartons jaunes: Muhamerovic (22e, tacle trop appuyé sur Wildgren) et Chrappan (65e, tacle trop appuyé sur Gero) au Fola.



FOLA: Hym; Laterza, Klein (cap.), Chrappan, Sacras; Muharemovic, Bechtold (65e Corral); Cvetkovic (75e Lopes), Bensi, Saiti (80e Mersch); Hadji.

Joueurs non-alignés: Cabral, Bernard, Ramcilovic et Pierrard.

Entraîneur: Jeff Strasser.

ÖSTERSUND: Keita; Björkström (46e Ghoddos), Papagiannopoulos, Pettersson, Widgren; Mensah, Nouri (cap.), Bachirou, Somi (85e Sollander); Gero, Hopcutt (80e Mukiibi).

Joueurs non-alignés: Mills, Darijan, Bertilsson, Edwards.

Entraîneur: Graham Potter

Samir Hadji: "Il y avait la place mais..."



Samir Hadji: "On est revenu au score sur les deux matchs, après on manque de concentration sur le contre qui amène le 1-1. On a voulu relever la tête et mettre deux buts et puis le 1-2 arrive tout de suite... Je pense qu'il y avait la place mais l'équipe en face nous était supérieure".

Cédric Sacras: "On mène 1-0 à domicile et puis on prend ce but en contre... Après on était obligés d'attaquer et ils marquent sur corner leur deuxième but. En tout cas on aura tout donné on a rien lâché. Mais on peut être fier de notre parcours".