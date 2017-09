Amputée de quatre matches en raison de la trêve internationale, les rencontres de dimanche ont vu Sandweiler perdre ses deux premières unités. Mamer s’offre un second succès de rang en déplacement en revenant vainqueur d’Etzella. De bon augure avant la venue de Kaërjéng.

Par Vincent Lommel

Parfaitement au courant de la situation, Sandweiler a loupé le coche. Une victoire à Grevenmacher dans le besoin lui aurait permis de poursuivre son sans-faute. C’est manqué. La faute à une formation mosellane bien en place, organisée, capable de répondre au défi physique et qui a débloqué son compteur. Cinq cartes jaunes - Gaspar, Zimmer, Ubah et Danso et Andrade - révèlent une joute engagée.



Rumelange relève la tête. Le couac face au Swift est oublié. L’USR a su répondre présente, ne pas tomber dans le piège tendu par Norden 02. La différence s'est faite en deuxième mi-temps. Un penalty converti par Diallo (56e) et un but signé Cunha (65e) ont permis aux visiteurs de s'imposer.

Six sur neuf pour Mamer

Grevenmacher et Ettelbruck, deux déplacements périlleux pour un bilan parfait. Voilà qui en dit long sur les aptitudes maméroises. Le but égalisateur de Bassing (38e) répondant à l’ouverture du score de Barbosa (36e) n’a pas semé le doute dans les esprits visiteurs. L’attaquant Ndour s’est offert un doublé (1-3, 45e et 78e). Barbosa et Ndour sont les (seuls) buteurs du FCM avec trois réalisations chacun.



«Ils font le job», assure l’entraîneur Andrea Fiorani. «C’est avant tout la victoire d’un groupe s’entendant très bien, capable de réaliser une bonne saison.» L’absence de quatre titulaires (Plein, Van Waas, Teixeira et Darrosa) a contraint le T1 à modifier son onze de départ. «Oui. J’ai aussi procédé à deux remplacements au repos car nous étions en difficulté sur les longs ballons adverses.» Ce fut meilleur. «On a aussi joué plus bas. Etzella n’a pas été dangereux. Les occasions étaient pour nous. Je n’ai pas peur de l’UN Kaërjéng. Des gens du club étaient présents pour nous visionner.» le rendez-vous est pris.



Le point

Norden 02 - Rumelange 0-2

Grevenmacher - Sandweiler 0-0



Etzella - Mamer 1-3



Mercredi 13 septembre à 19h30



Kayl/Tétange - Wiltz

Kaërjéng - Erpeldange

Swift - Mertert/Wasserbillig

Canach - Muhlenbach