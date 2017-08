Le FC Metz reçoit Monaco ce vendredi (20h45) sans pression et avec l’envie d’afficher un visage tonique. Philippe Hinschberger va titulariser Cafu à la récupération mais s’inquiète de l’état physique de Bisevac et Nguette. Jonathan Rivierez devrait passer le témoin à Balliu sur le flanc droit de la défense mais pourrait se voir confier un poste en charnière centrale.

Par Hervé Kuc



Jonathan Rivierez, comment appréhendez-vous la venue des Monégasques?

Il va falloir se battre, c'est une rencontre qui va se jouer dans les têtes et nous sommes dans un bon état d’esprit. Cela fait deux parties que nous encaissons des buts avant la pause et on doit progresser là-dessus. Lors des matchs amicaux, on a montré que l’on pouvait s’améliorer dans le domaine de la possession de balle mais je préférerais avoir moins le ballon dans les pieds et remporter un premier succès. Nous sommes contents de jouer face à Monaco, il existe un petit côté revanchard par rapport à la saison dernière (0-7 et 0-5). On efface tout et on recommence.

Personne ne vous voit prendre le dessus sur les hommes de Jardim…

Nous avons tout à gagner, c’est un match de gala on va essayer de démontrer nos forces. Est-ce une rencontre bonus? Oui et non. Troyes est allé s’imposer à Nice (2-1), pourquoi est-ce que nous n’en ferions pas de même face à Monaco? Les Monégasques inscrivent beaucoup sur coups de pied arrêtés, on va bien étudier ça et si on arrive à bien les contenir dans ce domaine, cela leur enlèvera 50 % de chances de marquer. On progresse au fur et à mesure. On va tout donner sur ce match-là.

Le FC Metz a su se montrer à son avantage dans le jeu au cours des premières périodes face à Guingamp et Bordeaux. Ensuite, le train a déraillé. Pourquoi?

Nous avons du mal à l’expliquer. Face aux Guingampais nous avons failli physiquement. A Bordeaux, nous avons pris un but au mauvais moment (44e) et ensuite nous n’avons pas su nous en sortir. Ce vendredi, on va se servir des forces qui sont arrivées chez nous pour tenter de distancer Monaco qui, avec ou sans Mbappé dans ses rangs, possède de très belles qualités.

L’enjeu de la rencontre. Le FC Metz (0 point après 2 journées de L1) accueille l’ogre monégasque (6 points) avec un très mince espoir d’obtenir un résultat positif. «Bisevac et Nguette sont très incertains mais on se prépare avec tout l’enthousiasme et le dynamise dont nous aurons besoin. On prépare l’exploit face à Monaco. Le club travaille en "sous-marin" pour faire venir les trois joueurs dont nous avons besoin: un défenseur central, un milieu excentré et un attaquant», a tenu à souligner Philippe Hinschberger ce mercredi midi.



Le technicien grenat sait que les supporters messins commencent à gronder à la vue d’un recrutement pour le moment trop léger. «Je les comprends mais le mercato n’est pas fini: nous avons encore 4 à 5 joueurs qui doivent quitter le club. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter, les renforts vont arriver». Quelle est la raison principale du départ de Simon Falette? « Les Allemands sont arrivés avec la somme que le président Bernard Serin espérait, donc il a respecté sa promesse et Simon Falette a été transféré». Le FC Metz est-il en progrès? «Nous possédons une équipe qui techniquement est capable de mieux garder le ballon mais nous devons être plus attentifs sur nos pertes de balle».



En face, le Monaco de Jardim et Falcao «pète le feu» malgré les départs de Bernardo Silva, Mendy et Bakayoko et celui attendu de Mbappé. Le tandem Cafu-Poblete, chargé d’œuvrer à la récupération du jeu grenat, va devoir se déployer pour aider le FC Metz à réaliser l’exploit.

Le groupe probable. Didillon et Kawashima; Balliu, Rivierez, Diagne, Bisevac (?), Niakhaté, Assou-Ekotto, Udol; Cafu, Poblete, Philipps, Jouffre, Cohade, Mollet, Hein, Nguette (?); Roux, Niane, Diallo.

Le «prono» de la rédaction. Difficile d’envisager un succès mosellan face à une équipe princière affûtée et diablement réaliste. Le FC Metz est encore en chantier grand ouvert. Notre pronostic: 3 à 1 en faveur de Monaco.