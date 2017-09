(JFC). - Vainqueur de la troisième étape ce jeudi à Vejle, le champion du Danemark Mads Pedersen (Trek-Segafredo) prend la tête du classement général du Tour du Danemark (2.HC) au détriment de son compatriote Casper... Equipier du nouveau leader, Laurent Didier a fini 91e à 11'41".

Au lendemain de l'étape annulée en raison d'un vent trop violent, le peloton du 27e Tour du Danemark (2.HC) retrouvait des conditions météo (légèrement) meilleures à l'occasion de la troisième étape, reliant Ollerup à Vejle (183,6 km).

Sur les routes détrempées du Jutland, les six échappés de la première heure - les Danois Andreas Stokbro (Riwal Platform Cycling), Mathias Bregnhöj (BHS-Almeborg Bornholm), Mathias Krigbaum (Coloquick-Cult) et Mikkel Skjellerup (PostNord Danmark), l'Italien Danilo Napolitano (Wanty-Groupe Gobert) et le Belge Benjamin Declercq (Topsport Vlaanderen) - ont été avalés par le peloton à 47 kilomètres de l'arrivée.



Après une cassure intervenue à environ 38 kilomètres du but, c'est un mini-peloton d'une trentaine d'hommes qui s'est présenté au pied de l'ultime ascension, à moins d'un kilomètre de la ligne d'arrivée à Vejle, malgré plusieurs tentatives d'échappée infructueuses lors des quinze derniers kilomètres très nerveux dans le circuit final.



Dans ce final pour costauds, le champion du Danemark, Mads Pedersen (Trek-Segafredo), parfaitement emmené par le Belge Jasper Stuyven qui avait idéalement "préparé le terrain", s'est alors montré le plus puissant et a devancé son compatriote Michael Valgren (Astana) de trois secondes. Le Néerlandais Lennard Hofstede (Team Sunweb) finit troisième à six secondes.



Le vainqueur du jour fait coup double et endosse le maillot bleu de leader de l'épreuve au détriment de son compatriote et... homonyme Casper Pedersen (Team Giant-Castelli). Au général, Mads Pedersen possède neuf secondes d'avance sur Valgren et quatorze sur Hofstede.



Unique coureur luxembourgeois présent sur cette épreuve, Laurent Didier (Trek-Segafredo), équipier du nouveau leader de la course, s'est classé 91e de l'étape, à 11'41". Au général, Didier occupe désormais la 101e place, à 19'19" de Pedersen.



Ce vendredi, place au contre-la-montre individuel de 17,8 km à Randers, qui devrait bouleverser la hiérarchie au classement général, avant l'ultime étape, samedi, entre Ebeltoft et Aarhus (198 km).