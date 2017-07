(ER) - Dylan Teuns a remporté ce lundi la 3e étape disputée sur 181,4 km entre Arlon et Houffalize. Grâce à sa victoire, le Belge de la BMC a renforcé son maillot jaune de leader.



Cette journée a été marquée par l'échappée de sept coureurs, dont Alex Kirsch, qui se sont sortis après 50 km. Le groupe de tête a compté une avance de 3'28" au km 82. Mais à l'approche de la ligne, BMC et Lotto ont mené la chasse et les favoris sont revenus sur la tête de course au pied de la seconde ascension du mur St-Roch.

Dans cette ultime ascension du jour, Teuns a mis à profit le travail de son équipier Loïc Vliegen pour s'imposer en solitaire. Le Français Quentin Pacher (Delko Marseille) et le Norvégien Odd Christian Eiking (FDJ). Il s'agit de la première victoire chez les professionnels pour Teuns.

Kirsch a passé une bonne partie de la journée en tête de course dont le premier passage du mur St-Roch. Le Luxembourgeois de WB Veranclassic a pris le large en compagnie du Français Alexis Gougeard (Ag2r) mais à un peu moins de 9 km, Kirsch a dû rendre les armes, il s'est finalement classé 62e de l'étape à 4'14".



Outre Kirsch et Gougeard, on retrouvait Matthieu Ladagnous (FDJ), Amund Grondahl Jansen (LottoNL), Conor Dunne (Aqua Blue Protect), Siskevicius (Delko Marseille) et Anton Vorobyev (Gazprom) dans cette échappée.

Jempy Drucker, qui a effectué lui aussi sa part de travail pour ramener le peloton sur les fuyards a pris la 68e place à 4'39".



Au général, Teuns devance Tosh Van der Sande (Lotto) de 32" et Benjamin Thomas (Armée de Terre) de 39", Drucker est 88e à 18'20" alors que Kirsch pointe à la 104e place à 23'.

Ce mardi, la 4e étape reliera Bruxelles à Profondeville sur 164,1 km.