(ER) Anthony Perez (Cofidis) a remporté, ce samedi, la 3e étape du SkodaTDL disputée sur 192,9 km entre Eischweiler et Diekirch. Greg Van Avermaet a mis à profit cette étape pour s'emparer du maillot jaune.

A 26 ans, ce coureur français a signé sa première victoire chez les professionnels et mis à profit la stratégie de sa formation pour surprendre Van Avermaet dans les derniers mètres

Cette étape a démarré sur un rythme effréné mais il a fallu attendre l'approche du premier GPM du jour à Nocher au Km 28,8 pour voir l'échappée du jour se former. Le Français Brice Feillu (Fortuneo), le Belge Dimitri Peyskens (WB Veranclassic), le Français Loïc Chetout (Cofidis) et le Néerlandais Martijn Budding (Roompot) ont passé une bonne partie de la journée en tête de course.

L'occasion pour Feillu de conforter son maillot de meilleur grimpeur. Ce quatuor a compté une avance maximale oscillant entre 3'20" et 3'30". Mais à moins de 100 km du but, la BMC a accéléré le tempo. Dans le dernier tour, à 19,3 km de l'arrivée, on retrouvait finalement un trio en tête de course: Kirsch-Budding-Feillu.

Lors de la première ascension du Herrenberg, le duo de WB Veranclassic Alex Kirsch-Antoine Warnier est parti en contre et a rejoint une partie des fuyards de la première heure. Ils ont été rejoints dans le dernier tour par Loubet (Armée de Terre), Rekita (Leopard), Doubey (Wanty), Mate (Cofidis) et Bisolti (Nippo-Vini Fantini). Mais le forcing de la BMC s'est avéré payant.

C'est un groupe d'une trentaine d'hommes qui s'est présenté au pied de la dernière ascension du Herrenberg. Van Avermaet a été le premier à lancer les hostilités mais il a été dépassé par Perez. Consolation pour le champion olympique, il prend la tête du général.

Ce dimanche, il s'élancera avec 22" d'avance sur Perez. Le coureur belge a rappelé qu'il était satisfait d'avoir renoué avec la compétition au Luxembourg après les classiques.



Du côté des Luxembourgeois, Jempy Drucker n'est pas parvenu à conserver le contact avec les meilleurs, sur la ligne, il a concédé 1'21" et au classement général, il reste le meilleur coureur luxembourgeois avec une 34e place, à 1'34" de son chef de file.



A noter qu'avant le départ de ce matin, Kirsch a écopé d'une pénalité de 20" des commissaires. Les faits se sont produits vendredi lors de l'arrivée à Differdange. Le Luxembourgeois de WB Veranclassic avait été victime d'une crevaison avant d'être ramené dans le groupe de tête en bénéficiant de l'aspiration de la voiture de son directeur sportif.



La dernière et quatrième étape se déroule ce dimanche entre Mersch et Luxembourg sur 174,6 km.

Plus d'infos à suivre.