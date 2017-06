Avec ou sans le duo Chanot - Gerson? Luc Holtz se donne jusqu'au dernier moment pour décider. Le sélectionneur est revenu aussi sur un sale moment passé au Kuip au cours de la conférence de presse donnée ce jeudi dans le mythique stade de Rotterdam.

Propos recueillis à Rotterdam par Christophe Nadin



Luc, quelles sont les dernières nouvelles des blessés?

Je suis toujours dans l'expectative pour Maxime (Chanot) et Lars (Gerson). Je prendrai ma décision demain (vendredi) matin. Lars, j'hésite à le faire commencer. Il a au maximum une heure dans les jambes. Mais c'est le type de garçon dont tu peux aussi avoir besoin pour finir un match si les choses tournent mal.

Justement, le Luxembourg n'a plus de pris de claques depuis un bon moment. Sentez-vous votre équipe davantage à l'abri d'une déconvenue qu'avant?

Je sais que certains l'attendent. D'autres la redoutent. Mon président m'en a notamment touché un mot. On ne peut jurer de rien. Je ne vis pas dans le passé mais je me souviens qu'ici, j'ai vécu l'un des moments les plus compliqués en sélection. On avait pris un 4-0 (ndlr: en 1994), mais surtout, on n'avait pas vu le ballon de tout le match.

Dans ce contexte, la jeunesse de votre équipe est-elle un avantage ou un inconvénient?



On a travaillé sur l'aspect mental ces dernières semaines. Le résultat du match contre l'Albanie est un atout et personne ne nous l'enlèvera plus. Je veux voir des garçons avec du courage, pas de la peur. Les jeunes sont plus dans l'action que dans la réaction. Jouons le football que l'on sait jouer. Mais je les ai aussi préparés à tous les scénarios possibles.