Suspendu en Suède, Laurent Jans fera son retour dans le onze de base ce mardi soir contre la Bulgarie. Le latéral de Waasland-Beveren en appelle aux fondamentaux pour relever la tête.



Propos recueillis par Christophe Nadin



Laurent, les joueurs les plus expérimentés ont-ils pris la parole après le fiasco de Solna?

J'ai parlé avec quelques gars, mais tous les joueurs doivent prendre leur responsabilité. On a analysé ensemble ce qui s'est passé, mais le foot se joue dans le présent. Le plus important, c'est le match de demain. On a assez parlé de ce qui s'était passé. Maintenant, place à la Bulgarie.

Tout le monde se réjouit de votre retour. Comment vivez-vous ça?

C'est difficile à juger. Je sais que je peux apporter quelque chose avec mon expérience, mais tout au long de la campagne, le groupe a dû se passer de garçons comme Mario (Mutsch), Maxime (Chanot) ou encore Lars (Gerson). Des joueurs qui ont du vécu. Et dans l'ensemble, le groupe a bien compensé ces absences.

Quelle est la recette pour se remettre d'une telle déconvenue comme celle vécue en Suède?

Le foot se joue d'abord avec le cœur. La mentalité bat la qualité dit tout le temps notre coach. Ce sont ces bases qu'il faut remettre à jour et présenter un bloc défensif compact. Je voudrais que l'on ne juge pas notre campagne juste sur ce qui s'est passé en Suède. On a évolué dans tous les domaines tout au long des matches. On est sur le bon chemin.