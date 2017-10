Frustré mais pas trop Jeff Strasser! Le Mondorfois a tiré des enseignements positifs de l'élimination au deuxième tour de la Coupe d'Allemagne par le VfB Stuttgart ce mercredi soir (1-3). Il faudra avant tout resserrer les boulons.

Propos recueillis par Christophe Nadin



Jeff, quel sentiment prédomine après cette élimination? Celui de la frustration d'une défaite ou celui de la satisfaction d'un groupe concerné?

Tu ne peux jamais te satisfaire d'une élimination en Coupe. D'un autre côté, quand je vois la mentalité affichée par le groupe et les efforts collectifs consentis en défense, je peux en retirer des motifs de satisfaction. Plusieurs contres ont bien fonctionné. On s'est créé deux ou trois situations intéressantes en première mi-temps. Oui, je prends ça positivement même si on prend un penalty largement évitable. N'oublions pas non plus la qualité de garçons comme Asano ou Akolo en face. C'est quasiment impossible de les sortir du match. Chez nous, on a opéré six changements par rapport à dimanche et ça a plutôt bien fonctionné. Cela va augmenter la concurrence. L'élimination est là, mais on peut en tirer des choses intéressantes en vue du match de samedi (à Regensburg).

Avez-vous le sentiment que quelque chose est en train de prendre depuis votre arrivée?

Les deux premiers matches, j'ai senti un groupe concerné avec un résultat positif à la clef. Le troisième aussi mais malheureusement ça ne s'est pas concrétisé au tableau d'affichage. Le groupe est réceptif, mais il est très jeune et le manque d'expérience peut peser beaucoup en deuxième Bundesliga. A l'entraîneur de s'adapter. On ne va peut-être pas jouer dans mon système préféré mais celui dans lequel les qualités des garçons peuvent le mieux s'exprimer.

Dans le jeu, quels besoins urgents ciblez-vous?

Il y a du travail à la construction. Dans la maîtrise technique aussi. Mais on a beaucoup de vitesse et ça peut nous servir en contre. On a encaissé cinq buts en quatre matches. C'est mieux qu'en début de saison, mais l'assise défensive restera la priorité pour la suite de la saison.