Chris Philipps a disputé une demi-heure de jeu avec le Legia samedi, alors que Maurice Deville s'est imposé avec Mannheim. Jeff Saibene et l'Arminia ont pris un point à Ingolstadt.

Trois points pour Philipps et Deville, Jans chute avec Waasland-Beveren

Le point sur les Luxembourgeois engagés à l'étranger ce week-end.

(CN et DH). - Laurent Jans a porté une nouvelle fois ce dimanche soir le brassard de capitaine de Waasland-Beveren. A l'occasion de la deuxième journée du groupe A du Playoff 2 du Championnat de Belgique, sa formation était opposée à Zulte-Waregem et a concédé sa deuxième défaite (1-2). L'équipe de Sven Vermant s'est montrée très empruntée face à des visiteurs qui menaient déjà logiquement 2-0 à la pause. C'est le Suédois Kiese Thelin, sur penalty, qui a redonné une lueur d'espoir qui fut sans suite (76e).



Dans ce même groupe, le Lierse, par contre, s'est bien repris après sa défaite du week-end dernier face à Mouscron. Les Lierrois se sont imposés 2-1 samedi sur la pelouse d'Oud-Heverlee Louvain. Tous deux blessés, Aurélien Joachim et Tim Hall n'ont pas joué.

Le Legia a renoué avec la victoire lors de la 30e journée d'Ekstraklasa. Le club de Varsovie s'est imposé 3-0 contre le Pogon Szczecin et Chris Philipps a joué la dernière demi-heure. Le Legia a profité de la défaite de Bialystok pour revenir à sa hauteur. Le Lech Poznan est toujours en tête avec un point d'avance sur ses deux dauphins.

A la lutte pour les premières places, l'Arminia Bielefeld de Jeff Saibene (6e) se déplaçait sur la pelouse d'Ingolstadt, quatrième avec un point d'avance. Les deux formations sont restées sur leurs positions après le match nul (2-2) qui a sanctionné les débats à l'occasion de la 29e journée de deuxième Bundesliga. Samedi (13h), l'Arminia recevra Aue, huitième du classement à un point derrière l'équipe du technicien luxembourgeois (40 pts).



En Regionalliga, le Waldhof Mannheim a difficilement disposé de la deuxième équipe du VfB Stuttgart (1-0). La délivrance est venue de DiGregorio qui a transformé un penalty. Maurice Deville a disputé l'intégralité de la rencontre et s'est mis en évidence, notamment avec une bonne occasion de but à la 66e minute. La fin de saison s'annonce passionnante pour l'attaquant international puisque le Waldhof, troisième, est à trois points des Kickers Offenbach (qui a disputé deux matches de plus), son prochain adversaire samedi (15h30).



Expulsé lors du match contre Lübeck, mercredi dernier, Eric Veiga n'a pas participé à la défaite de l'Eintracht Brunswick II sur la pelouse du mal en point Borussia Hildesheim (0-2). Il fera sa rentrée mercredi contre Oldenburg (14e). Brunswick est onzième du classement.

En Oberliga, Schalke 04 II a rendu visite aux Sportfreunde Siegen et s'est imposé sur le score de 2-0. Florian Bonhert est resté sur le banc.



Vendredi, Aldin Skenderovic a disputé tout le match de son équipe, Elversberg, auteur d'un match nul aux Stuttgarter Kickers (1-1). Elversberg est cinquième en Ligue régionale sud-ouest avec 47 points après 30 journées.

Abreu victorieux



Le FC Sheriff Tiraspol de Gerson Rodrigues a appliqué le même tarif au FC Speranta qu'à Petrocub pour la deuxième journée du championnat moldave. Une victoire 3-0 sans le Luxembourgeois, resté sur le banc.



Aucune minute de jeu non plus pour Lars Gerson pour le deuxième match de la saison. L'IFK Norrköping de l'international luxembourgeois s'est fait rejoindre en fin de match à Örebro (1-1) et cède ses deux premiers points dans la compétition débutée la semaine dernière.



Dirk Carlson a lui joué tout le match avec la deuxième équipe des Grasshopper en déplacement à Baden. Les Zurichois ont ramené un point (1-1) et pointent à la sixième place du groupe 2 de la Première Ligue avec 31 points après 19 journées. Baden est dixième avec 18 points.



Artur Abreu n'est pas encore international mais lui a pu savourer la victoire ce samedi. La deuxième équipe du Vitòria Guimaraes II s'est imposée en fin de match au FC Arouca un but à rien lors de la 32e journée de Ligue 2 portugaise. Abreu a joué tout le match. Son équipe est dixième avec 45 points alors qu'Arouca pointe au quatrième rang avec 54 unités.



Match nul vierge pour la deuxième équipe du FC Metz en déplacement au CSO Amnéville dans le cadre de la 24e journée de National 3. Vincent Thill a joué les 80 premières minutes.

Victime d'une nouvelle torsion de la cheville contre Auxerre, Christopher Martins ne faisait pas partie du groupe de Bourg-en-Bresse tenu en échec par la lanterne rouge, Tours, un but partout, lors de la 32e journée de Ligue 2. L'international devrait toutefois pouvoir reprendre l'entraînement ce lundi. Bourg compte 31 points, soit trois unités d'avance sur Nancy, actuel barragiste. Les Lorrains ont toutefois un match en moins.