Alex Kirsch l'a fait. Pour la première fois cette année, le cycliste professionnel luxembourgeois sera présent sur le Tour de France.

Départ ce vendredi 1er juillet

Trois Luxembourgeois présents sur le Tour de France

Joe GEIMER Alex Kirsch l'a fait. Pour la première fois cette année, le cycliste professionnel luxembourgeois sera présent sur le Tour de France.

Les convocations des différentes équipes pour le Tour de France arrivent petit à petit. Entre-temps, environ la moitié des équipes participantes ont désigné leurs huit coureurs pour la plus grande et la plus importante course cycliste, qui débute vendredi par un contre-la-montre individuel à Copenhague.

Bob Jungels sera sur la ligne de départ Bob Jungels peut pousser un soupir de soulagement. Le cycliste luxembourgeois a été retenu dans la sélection de son équipe pour le Tour de France.

Alors que les employeurs de Kevin Geniets (Groupama) et Bob Jungels (Ag2r) avaient déjà annoncé officiellement il y a quelques jours que les deux Luxembourgeois seraient de la partie, l'équipe Trek-Segafredo a fait durer le suspense en attendant les championnats nationaux du week-end dernier. Mais maintenant, ce qui se dessinait de plus en plus clairement depuis des semaines a été confirmé : Alex Kirsch peut se réjouir et faire ses valises. Pour la première fois, le coureur de 30 ans va s'attaquer au Tour de France qui dure trois semaines.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Pour lui, c'est la récompense méritée d'un travail acharné. Durant les premiers mois de la saison 2022, on a toujours pu compter sur ce coéquipier exemplaire, que ce soit en tant qu'aide lors des classiques ou en tant que coureur et surveillant personnel de Mads Pedersen (DK).

Un mélange intéressant

Pour Alex Kirsch, cette nomination est aussi une petite revanche. Ces deux dernières années, il était déjà tout près de participer à son premier Tour de France, mais il n'a pas été retenu à la dernière minute. La décision de l'année dernière, en particulier, a été une grande déception.

Le chapitre est maintenant définitivement clos. Alex Kirsch peut maintenant montrer aux chefs d'équipe ce dont il est capable. Beaucoup de travail l'attend. L'équipe de Trek-Segafredo a fière allure. Pedersen, Bauke Mollema (NL), Jasper Stuyven (B), Giulio Ciccone (I), Toms Skujins (LAT), Quinn Simmons (USA) et Tony Gallopin (F) accompagneront Alex Kirsch au grand départ de Copenhague. Top départ le 1er juillet!

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.