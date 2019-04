Trois internationaux ont marqué ce samedi

Maurice Deville, Florian Bohnert et Gerson Rodrigues ont secoué les filets adverses ce samedi. Le Waldhof Mannheim continue à mener grand train alors que le New York City FC de Maxime Chanot ne parvient pas à décoller en MLS.

Christophe NADIN Maurice Deville, Florian Bohnert et Gerson Rodrigues ont secoué les filets adverses ce samedi. Le Waldhof Mannheim continue à mener grand train alors que le New York City FC de Maxime Chanot ne parvient pas à décoller en MLS.

Le Waldhof de Maurice Deville continue de tracer sa route vers la troisième Bundesliga. Mannheim a signé ce samedi sa dixième victoire consécutive en Ligue régionale sud-ouest. Le futur promu a distancé Pirmasens 2-1. Mené suite à l’ouverture du score de Florian Bohnert (0-1, 5e), Mannheim est revenu à la hauteur des visiteurs grâce à Maurice Deville à la demi-heure de jeu (1-1) avant d’émerger à la reprise (2-1, 52e, Schultz). L’attaquant international est sorti à six minutes de la fin. Florian Bohnert avait lui quitté le terrain à la 71e minute. Mannheim compte quinze points d’avance sur Sarrebruck avec un match de plus disputé. Aldin Skenderovic est resté sur le banc d’Elversberg battu par la deuxième équipe de Fribourg dans le cadre de cette 28e journée. Elversberg est septième avec 45 points.

Puni lors de la journée précédente par Toronto, le New York City FC de Maxime Chanot a dû se contenter d’un nul vierge ce samedi face à l’Impact Montréal au Yankee Stadium dans le cadre de la cinquième journée de MLS. L’international a disputé toute la rencontre dans l’axe de la défense au côté d’Ibeagha. New York City pointe à la onzième place avec quatre points.

En Belgique, l'Excelsior Virton a sécurisé sa place dans les play-offs au prix d'une victoire probante (4-0) contre Knokke, lanterne rouge de la Division 1 Amateurs. Anthony Moris était le seul Luxembourgeois présent sur le terrain ce samedi soir. C'est la première fois de la saison que les Gaumais inscrivent quatre buts.

Plus tôt dans la journée, Gerson Rodrigues et son club de Jubilo Iwata ont signé leur premier succès de la saison (2-0) avec le premier but de l’international dans le championnat nippon.