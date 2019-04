Le bilan des internationaux à l'étranger est plutôt encourageant ce week-end avec des buts pour Gerson Rodrigues, Maurice Deville et Florian Bohnert. Enes Mahmutovic et Vahid Selimovic étaient titulaires et ont pris un point. Dirk Carlson en a récolté trois.

Trois internationaux buteurs, Selimovic titulaire, Carlson victorieux

Christophe NADIN Le bilan des internationaux à l'étranger est plutôt encourageant ce week-end avec des buts pour Gerson Rodrigues, Maurice Deville et Florian Bohnert. Enes Mahmutovic et Vahid Selimovic étaient titulaires et ont pris un point. Dirk Carlson en a récolté trois.

Joker lors du déplacement de Jubilo Iwata à Shonan Bellmare dans le cadre de la sixième journée de J League, Gerson Rodrigues est entré à la 65e minute de jeu et a inscrit le second but de son équipe dans les arrêts de jeu. L'international n'a pas encore retrouvé une place de titulaire à Jubilo, mais le constat passera au second plan après la victoire de son équipe samedi.

Iwata a enfin trouvé le chemin du succès pour se donner un peu d'air dans le bas de classement. Face à Shonan, qui comptait neuf points pour trois à Jubilo avant la rencontre, les visiteurs ont ouvert la marque à la 72e minute sur un but contre son camp d'Onoda. Entré cinq minutes plus tôt, Gerson Rodrigues a mis à profit les arrêts de jeu pour sécuriser le succès de son équipe (0-2) en frappant dans le but vide, ouvrir son compteur personnel et devenir par la force des choses le premier Luxembourgeois à inscrire un but dans l'élite nipponne. Jubilo Iwata compte six points et pointe à la treizième place du classement.

Rodrigues a fait des émules. Maurice Deville et Florian Bohnert ont aussi secoué les filets adverses. Le Waldhof continue de tracer sa route vers la troisième Bundesliga. Mannheim a signé samedi sa dixième victoire consécutive en Ligue régionale sud-ouest. Le futur promu a distancé Pirmasens 2-1. Mené suite à l’ouverture du score de Florian Bohnert (0-1, 5e), Mannheim est revenu à la hauteur des visiteurs grâce à Maurice Deville à la demi-heure de jeu (1-1) avant d’émerger à la reprise (2-1, 52e, Schultz). L’attaquant international est sorti à six minutes de la fin. Florian Bohnert avait lui quitté le terrain à la 71e minute. Mannheim compte quinze points d’avance sur Sarrebruck avec un match de plus disputé. Aldin Skenderovic est resté sur le banc d’Elversberg battu par la deuxième équipe de Fribourg dans le cadre de cette 28e journée. Elversberg est septième avec 45 points.

Le New York City FC fait du surplace

Puni lors de la journée précédente par Toronto, le New York City FC de Maxime Chanot a dû se contenter d’un nul vierge ce samedi face à l’Impact Montréal au Yankee Stadium dans le cadre de la cinquième journée de MLS. L’international a disputé toute la rencontre dans l’axe de la défense au côté d’Ibeagha. New York City pointe à la onzième place avec quatre points.

Laurent Jans est resté sur le banc du FC Metz auteur d'un match nul vierge à Auxerre samedi dans le cadre de la 31e journée de Ligue 2. Les Lorrains mènent toujours la danse avec 64 points, soit 11 de plus que le troisième, le Paris FC.

En Belgique, l'Excelsior Virton a sécurisé sa place dans les play-offs au prix d'une victoire probante (4-0) contre Knokke, lanterne rouge de la Division 1 Amateurs. Anthony Moris était le seul Luxembourgeois présent sur le terrain. C'est la première fois de la saison que les Gaumais inscrivent quatre buts. Virton gratte une place au classement et pointe au troisième rang à deux journées de la fin de la phase classique.

Ce dimanche, le FC Oufa a gagné son premier match officiel depuis le 11 novembre. Le club de Bachkirie a distancé Rostov 1-0 sans Olivier Thill, suspendu. Oufa est 14e avec 20 points.

Enes Mahmutovic et les U23 de Middlesbrough ont dû se contenter d'un nul (0-0) dans le derby face à Sunderland lors de la 20e journée de Premier League 2. L'international a joué tout le match. Son club est huitième avec 22 points. Sunderland ferme la marche.

La réserve des Grasshoppers, avec Dirk Carlson pendant tout le match et Jan Ostrowski les dix dernières minutes, l'a emporté 4-1 à Bienne et est quatrième avec 32 points.

Vahid Selimovic a disputé les 67 premières de jeu avec son club d'Apollon lors de la cinquième journée des play-offs face au Nea Salamis Famagouste. Le club de Limassol a dû se contenter d'un match nul (1-1) qui le freine un peu plus dans la course au titre puisqu'il compte quatre points de retard sur l'APOEL.