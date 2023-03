Une nouvelle campagne qualificative s'ouvre ce jeudi soir en Slovaquie pour une sélection luxembourgeoise qui n'a jamais envoyé autant de signaux positifs.

Trnava, terre de promesses

L'équipe nationale de Luc Holtz n'a plus perdu depuis neuf mois. Elle reste même sur cinq matchs sans défaite. Une première dans l'histoire du pays! S’il faut manier les chiffres avec précaution, cette statistique a le mérite de montrer les progrès accomplis par le groupe. Les esprits les plus chagrins diront qu'elle n'a gagné qu'une fois lors de ses cinq dernières sorties, mais le match nul en Turquie (3-3) et les deux autres partages face à la Hongrie (2-2) et contre la Bulgarie (0-0) valident le bon état de santé de la sélection. Que le contexte soit amical ou non.



Les nuages sont donc peu nombreux à l'aube d'une nouvelle campagne qui s'ouvrira ce jeudi (20h45) à Trnava, à une cinquantaine de kilomètres de Bratislava. Seules l'exclusion définitive d'Olivier Thill pour un comportement jugé inapproprié et la non-sélection d'Artur Abreu pour remplacer Alessio Curci, malade, ont fait grincer quelques dents.

Un brevet en péril

Il en faut plus pour ébranler Luc Holtz qui se réjouit de disposer d'un groupe sans blessé ni suspendu pour attaquer une nouvelle falaise. Et pas des moindres. Les pourcentages seront rudes dès les premiers contreforts avec un déplacement en Slovaquie suivi de la réception du Portugal dimanche (20h45) au Stade de Luxembourg. Le récent brevet d’invincibilité est mis en péril, mais l'idée de jouer les poils à gratter dans un groupe complété par la Bosnie-Herzégovine, l'Islande et le Liechtenstein est séduisante.

On ne parle pas franchement de qualification puisqu'il faut terminer dans les deux premiers de ce Groupe J, mais on se dit qu'un alignement favorable des astres pourrait conduire le Luxembourg à entamer la dernière ligne droite en position intéressante.

Cet optimisme est renforcé par le bulletin de santé renvoyé par les cadres de la sélection. Chaque ligne, à l'exception peut-être de l'attaque, se porte bien. Anthony Moris est devenu l'une des figures incontournables du Championnat de Belgique et son club de l'Union Saint-Gilloise est en quart de finale de l'Europa League et peut prétendre jouer le titre dans la compétition domestique.

Le choix des défenseurs ne sera pas le plus facile pour Holtz avec notamment trois latéraux droits (Laurent Jans, Marvin Martins et Florian Bohnert) performants. Les deux premiers peuvent glisser vers l'axe en fonction aussi de l'animation que choisira le sélectionneur.

Maxime Chanot et Mica Pinto font partie des piliers sur lesquels compte un coach tout heureux de revoir Christopher Martins après de longs mois d'absence. Le milieu de terrain du Spartak Moscou va de nouveau cohabiter avec Leandro Barreiro et Mathias Olesen dans un cœur de jeu qui a de l'allure. Si Danel Sinani et Gerson Rodrigues ne traversent pas la période la plus réjouissante de leur carrière, on sait combien le port du maillot des Lions Rouges peut les sublimer. L'expérience de Sébastien Thill et la fraîcheur d'Yvandro Borges sont d'autres atouts dans la manche du staff.

J’ai ma petite idée pour tenter de faire quelque chose, mais je garde ça pour moi. Luc Holtz (Sélectionneur du Luxembourg)

Cet édifice à l'apparence solide devra résister aux secousses promises par une équipe slovaque qui a très mal terminé sa Ligue des Nations mais dont Luc Holtz se méfie. «Elle n’a pas eu les résultats qu'elle méritait lors de ses dernières sorties. Il ne faut pas la sous-estimer. Individuellement, elle dispose de garçons comme Skriniar (Inter Milan) et Lobotka (Naples) qui vont disputer les quarts de finale de la Ligue des champions, de Hancko (Feyenoord) qui pourrait devenir champion aux Pays-Bas, de Pekarik (Hertha) qui joue en Bundesliga et de bien d'autres encore. Il y a de la qualité, notamment d'un point de vue athlétique. Ils ont changé d'entraîneur et la philosophie de jeu est claire: ils veulent avoir la possession du ballon pour dominer l'adversaire. A nous d’essayer de les contrer. Leur base défensive est solide. C’est du haut niveau. J’ai ma petite idée pour tenter de faire quelque chose, mais je garde ça pour moi. Au complet, on peut rivaliser.»

Un œil sur la Turquie

Lisbonne sera l’un des autres pôles d’attraction de la soirée avec l’entrée en matière du nouveau sélectionneur du Portugal, l'Espagnol Roberto Martinez. Face au Liechtenstein, la Seleção devrait déployer ses arguments offensifs et donner un premier aperçu aux Luxembourgeois de ce qui les attendra dimanche. La Bosnie-Herzégovine, en quête d'une qualification pour un tournoi majeur depuis la Coupe du monde 2014, n'a déjà pas droit à l'erreur face à l’Islande dans ce Groupe J.

A partir de samedi, le Luxembourg jettera régulièrement un œil attentif au Groupe D où figure la Turquie qui pourrait offrir une chance de barrage aux Lions Rouges en Ligue des Nations en cas de qualification directe pour l’Euro allemand. Mais le chemin est encore long d’ici là. Et le point de départ est à Trnava, terre de promesses.

