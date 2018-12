Hadji (Fola) et Benamra (Mondorf) ont encore marqué. Bensi (Fola) et Jager (Strassen) ont vu double, permettant à leur équipe de l'emporter facilement pour cette dernière journée de l'année. Ibra et Kara ont propulsé leur équipe vers la victoire avec un triplé pour chacun.

Triplé pour Ibrahimovic et Karapetian, doublés pour Bensi et Jager

Le classement après la 13e journée

12 buts: Hadji (Fola) +1

10 buts: Benamra (Mondorf) +1

9 buts: Luisi (Jeunesse)

8 buts: Bensi (Fola) +2, Biedermann (Rosport), B. Cabral (RMHB) +1, Shala (Racing), Turpel (Dudelange)

7 buts: -

6 buts: De Almeida (Progrès) +1, Diallo (Rumelange) +1, Ibrahimovic (Dudelange) +3, Karapetian (Progrès) +3, Perez (Dudelange)

5 buts: Jager (Strassen) +2, Sahin (Rumelange) +1, Da. Sinani (Dudelange)

4 buts: Abreu (UTP), Agouazi (Racing) +1, Bernardelli (Strassen), Bojic (UTP), Deruffe (Differdange), Françoise (Progrès), Holtz (Etzella), Kadrija (Etzella), Klapp (Fola), Lourenco (Strassen), Mokrani (RMHB) +1, Muratovic (Differdange), De. Sinani (Fola)

3 buts: Dango (Hostert), Couto Pinto (Differdange), Er Rafik (Jeunesse), Kyereh (Jeunesse), Pedro (Jeunesse), Pokar (Dudelange), S. Thill (Progrès), Torres (Progrès)

2 buts: Basic (UTP) +1, Birk (Racing), Carnevalli (UTP), Caron (Differdange), Couturier (Dudelange), Delgado (Jeunesse), E. Cabral (Mondorf), Esch (UTP), Fostier (Rumelange), Gomes (Rumelange), Klica (Jeunesse), Lusamba (Rumelange), Marques (Mondorf), Martins (Progrès), N'Diaye (Jeunesse), Pimentel (Etzella), Runser (Strassen), Ruppert (Strassen) +1, Scanzano (Mondorf), Simon (Racing), Stolz (Dudelange), D. Stumpf (Hostert), Wang (Hostert).

1 but: Agovic (Dudelange), Arantes (RMHB), Arnold (Etzella), Bastos (Progrès) +1, Bechtold (Rosport), Bensi (Fola), Bernard (Fola), Bernardelli (Strassen), Bidon (Etzella), Bisevac (Dudelange), Corral (Fola), Cruz (Dudelange), Dabrowski (Rumelange), Da Mota (Racing), Decevic (Hostert), A. Dervisevic (Hostert) +1, Dionisio (Racing), Dos Santos (Strassen), Donval (Rumelange), Eichhorn (Hostert), Esch (Titus Pétange), Feltes (Rosport), Fisch (Rosport), Franzoni (Differdange), Gashi (Titus Pétange), Gomes (RMHB), Hartmann (Rosport), Heinz (Rosport), Hall (Progrès), Hégué (Mondorf), Hoffmann (Hostert), Hurth (Hostert), Jänisch (Differdange), Jarecki (Etzella), Jordanov (Dudelange), Kalisa (Etzella), Karayer (Progrès), Kasel (Rosport), Kenia (Dudelange), Koçur (Fola), Kruska (Dudelange), Lafon (Strassen), Lahyani (Hostert), Maison (Rumelange), Mboup (Racing) +1, Medina (Etzella) +1, Mélisse (Dudelange) +1, Mendes (RM Hamm Benfica), Mondon (Strassen), Nabli (Mondorf) +1, Nakache (Racing), Osmanovic (Racing), Oukache (Differdange), Payal (Strassen), Peters (Hostert), Ribeiro (Differdange), Saiti (Fola), Schneider (Progrès), Simon (Strassen), Sully (Strassen) +1, Swistek (Differdange), Todorovic (Jeunesse), Weirich (Rosport), Yao (Mondorf), Zwick (Etzella).

C.S.C.: Klein, Zwick, Correia, Malget, Monteiro