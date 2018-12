L'attaquant rosportois a été suspendu pour sept matches après avoir contesté violemment une décision arbitrale de M. Hilgers, la semaine dernière lors du match Strassen-Rosport (4-0).

Tribunal fédéral: sept matches pour Lascak, sept mois pour un cadet

L'attaquant rosportois a été suspendu pour sept matches après avoir contesté violemment une décision arbitrale de M. Hilgers, la semaine dernière lors du match Strassen-Rosport (4-0).

(ER) - Entré en cours de match contre l'UNA après 57 minutes, l'attaquant du Victoria n'a pas trop apprécié la prestation de l'arbitre et lui a fait savoir. Résultat, il a été exclu à la 81e minute. Dans son rapport hebdomadaire, le Tribunal fédéral parle d'injures et récidive. Le joueur a finalement écopé de cinq rencontres de suspension plus deux autres matches suite au sursis du 29 octobre 2017, soit un total de sept journées.



Par ailleurs, deux rencontres de jeunes ont dégénéré. Le match de cadets entre l'Entente Mersch/Lintgen et l'Entente Uelzechtdall II (2-3) a été marqué par cinq cartons rouges dans le camp des locaux. Les joueurs concernés ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. Une enquête est d'ailleurs ouverte.



Le verdict dans une autre affaire, qui concerne le match Schifflange - Bettembourg toujours dans la catégorie des cadets, est tombé. Après avoir entendu les témoignages des différentes parties convoquées, le Tribunal fédéral a décidé de suspendre le joueur de Bettembourg Joao Pedro Teixeira Valente, auteur d'injures, pour sept mois, soit jusqu'au 25 juin 2019.