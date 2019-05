Après cinq mois de compétition en 2019, pour sa seconde saison sur le circuit en tant que maman suite à la naissance de la petite Emma Lina le 30 octobre 2017, Mandy Minella (33 ans) dresse un bilan globalement positif.

«Très contente de ma saison jusqu'ici»

Jean-François COLIN Petit débrief statistique de la n°1 luxembourgeoise à mi-saison

à Paris,

Au total cette saison, en incluant le tournoi ITF de Dubaï (100.000 dollars) joué en... décembre 2018 et les rencontres de Fed Cup en février à Esch, Mandy Minella (33 ans, WTA 100) a pris part à 17 tournois sur les cinq premiers mois de compétition.

Ces 17 épreuves se scindent en deux Grands Chelems (Australie et Roland Garros), deux «Premier Mandatory» (Indian Wells et Miami, 9.035.428 dollars), quatre «Premier», quatre «International» (250.000 dollars), deux «Challenger Series» (125.000 dollars), deux ITF et donc, la Fed Cup.

Au cours de ces 17 tournois, la n°1 du tennis luxembourgeois a disputé 32 matches de simple pour un total de 51 heures et 54 minutes passées sur le court en compétition de Simple Dames, soit une moyenne légèrement supérieure à 1h37' par rencontre.

Là où l'analyse devient intéressante, c'est à la vue du bilan... parfaitement équilibré de seize victoires pour seize défaites.



Pour la principale intéressée, «il est logique qu'il y ait moins de victoires que l'année passée, car j'avais joué beaucoup plus de tournois Challengers.» Mandy Minella poursuit: «C'est un bon bilan. Il est conforme à là où je souhaitais être à cette époque-ci de l'année. Je trouve que je joue un très bon tennis. J'ai connu un petit creux après la Fed Cup à domicile (trois défaites d'affilée au premier tour à Indian Wells (Challenger Series et en qualifications du Premier Mandatory) et à Guadalajara, ndlr), mais je me suis bien reprise à Miami: cette victoire difficile contre McHale m'a fait beaucoup de bien. Bref, c'est très positif et je suis très contente de ma saison jusqu'ici.»



D'autant plus qu'après avoir loupé le tableau final de l'Open d'Australie, elle a inversé la tendance à Roland Garros et à Wimbledon, et conserve tous ses espoirs de se retrouver en août dans le tableau principal de l'US Open à Flushing Meadows.



En poussant encore un peu plus loin l'analyse chiffrée de sa saison, on relève que Minella a remporté 41 sets, contre 37 perdus, et elle affiche une différence de jeux positive de +27 (369-342). En outre, l'Eschoise a gagné cinq de ses six tie-breaks disputés et a claqué 73 aces sur ces cinq mois, soit une moyenne de 2,28 par match.

En moyenne, Mandy Minella réalise 2,28 aces par match cette saison Photo: AFP

Si l'on s'attache enfin à son classement et à celui de ses adversaires, on s'aperçoit que l'épouse de Tim Sommer, actuellement classée 100e mondiale, avait entamé l'année au 103e rang pour osciller ensuite entre la 97e place (18 février) et la 108e, sa plus mauvaise, à la mi-avril... pile au moment du «cut»pour Roland Garros.

L'adversaire la plus prestigieuse rencontrée en 2019 est... la dernière en date, la Lettonne Anastasija Sevastova, n°12 mondiale, affrontée à Roland Garros (2-6, 4-6), qui est une des trois «Top 20» auxquelles Minella a dû faire face cette année en plus de la Chinoise Qiang Wang (WTA 16) et de la Suissesse Belinda Bencic (WTA 20). Avec, systématiquement, une défaite à la clé.

La plus belle «perf'» de l'année a aussi été réalisée cette semaine à la Porte d'Auteuil, avec la belle victoire en deux sets (6-4, 6-2) contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, classée 44e au ranking de la WTA. Les plus grosses débâcles se sont, elles, produites en début d'année, avec des défaites à l'Open d'Australie contre la Biélorusse Olga Govortsova (WTA 390, mais... ex-35e mondiale) et à Brisbane face à l'Australienne Destanee Aiava (WTA 250).

Enfin, dans ce bilan très équilibré de seize victoires pour seize défaites, il n'y a qu'en Fed Cup (4 victoires), en qualifications à Stuttgart (3 victoires) et à La Bisbal d'Emporda (ITF, 2 victoires) que Mandy Minella a réussi à enchaîner au moins deux succès d'affilée en 2019.