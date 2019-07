L'Italien Matteo Trentin (Mitchelton) s'est adjugé en solitaire la 17e étape du Tour de France, mercredi à Gap, à la veille de l'entrée dans les Alpes où le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck) a conservé son maillot jaune de leader.

Trentin s'impose en solitaire à la veille des Alpes

L'Italien Matteo Trentin (Mitchelton) s'est adjugé en solitaire la 17e étape du Tour de France, mercredi à Gap, à la veille de l'entrée dans les Alpes où le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck) a conservé son maillot jaune de leader.

(AFP) - Trentin a distancé ses compagnons d'échappée à 14 kilomètres de l'arrivée, avant la montée du petit col de la Sentinelle. Il a préservé une trentaine de secondes d'avance sur le Danois Kasper Asgreen, un néophyte du Tour qui court pour l'équipe d'Alaphilippe.

Le Belge Greg Van Avermaet a pris la troisième place, en tête d'un petit groupe, à une quarantaine de secondes. La chaleur, moins omniprésente que la veille, a même laissé place à une grosse averse pendant l'étape.

A l'avant, le groupe de 33 coureurs formé dès la première demi-heure de course après un début d'étape tambour battant s'est fractionné au seuil des 30 derniers kilomètres. Trentin a provoqué la sélection en deux temps avant de distancer ses compagnons.

Champion d'Europe l'été dernier, l'Italien (29 ans) s'était déjà imposé par deux fois dans le Tour en 2013 et 2014. Trentin, champion d'Europe en titre, a pris la suite de deux de ses coéquipiers, le Sud-Africain Daryl Impey (à Brioude) et, par deux fois, le Britannique Simon Yates (à Bagnères-de-Bigorre et à Foix). Il s'agit de la quatrième victoire d'étape pour l'équipe Mitchelton.



Alaphilippe et les autres favoris du Tour ont rallié l'arrivée plus de 20 minutes après. Sans changement, évidemment, pour le haut du classement général.

Jeudi, la 18e étape, longue de 208 kilomètres, enchaîne trois grands cols (Vars, Izoard, Galibier) entre Embrun et Valloire. Le sommet du Galibier, l'un des géants alpestres, précède la descente de 19 kilomètres jusqu'à Valloire, avant deux autres journées en haute montagne.



Le classement de la 17e étape: 1. Matteo Trentin (ITA/MIT) les 200,0 km en 4h21'36" (moyenne: 46,0 km/h), 2. Kasper Asgreen (DEN/DEC) à 37", 3. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 41", 4. Bauke Mollema (NED/TRE) 41", 5. Dylan Teuns (BEL/BAH) 41", 6. Gorka Izagirre (ESP/AST) 41", 7. Daniel Oss (ITA/BOR) 44", 8. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) 50", 9. Toms Skujins (LAT/TRE) 50", 10. Jesus Herrada (ESP/COF) 55"

Le classement général: 1. Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck) 64h57'32'', 2. Geraint Thomas (GBR/INE) à 1'35'', 3. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 1'47'', 4. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 1'50'', 5. Egan Bernal (COL/INE) 2'02", 6. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 2'14", 7. Mikel Landa (ESP/MOV) 4'54", 8. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 5', 9. Rigoberto Uran (COL/EF1) 5'33'', 10. Richie Porte (AUS/TRE) 6'30".