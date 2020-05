Pas de contact, pas en équipe, sans vestiaire, pas dans une piscine. Mais pour quelle discipline sportive est-il encore possible de chausser les baskets. Le ministre des Sports, Dan Kersch, a livré ses arbitrages.

Trente-deux sports (et pas un de plus) à pratiquer

Le coup de sifflet a été donné. Fini le confinement total, bienvenue dans la «nouvelle normalité», pour reprendre les mots de Xavier Bettel. Et ce qui est vrai pour les entreprises, les commerces ou le quotidien de chaque citoyen depuis ce 11 mai l'est tout autant pour les sportifs. Eh non, il n'y a pas seulement que le jogging en solo qu'il est possible de pratiquer selon les nouvelles directives. Même le football américain retrouve ses droits, c'est dire si le champ des activités autorisées est vaste...

Les nouvelles règles du jeu sont simples, dans la bouche du ministre des Sports Dan Kersch (LSAP) : du plein air avant tout, pas de contact physique entre pratiquants, une distance à respecter (deux mètres), des vestiaires interdits d'accès tout comme les douches dans les équipements sportifs, et aucune compétition possible. Un carton rouge (autrement dit une interdiction d'ouvrir) étant délivré non seulement aux clubs de fitness, salles de remise en forme mais aussi à l'ensemble des piscines du Luxembourg fermées jusqu'à nouvel ordre.

De A à V, sont donc permis dans le respect de ces consignes : le football américain, l'athlétisme, l'aviron, le baseball et softball, l'escalade sur site naturel, boules et pétanque, le canoë et le kayak, le cricket, le cyclisme, le football (mais pas à plus de vingt...), golf et mini-golf, le hockey sur gazon, un pack comprenant la crosse, ultimate frisbee, gaelic sports et footgolf, la marche populaire, la moto, la nage dans les eaux de baignade, les parcours en plein air (type accro-branches), la pêche, la plongée (en dehors des piscines), le skateboard, les sports automobiles (à l'exemple du karting), les sports aéronautiques, l'équitation (uniquement en extérieur), les activités nautiques en plein air (waterski, barefoot, wakeboard, wakesurf), le tennis, le tir à l'arc (en dehors des salles) le tir (là encore toujours au dehors), le triathlon (avec natation dans les eaux de baignade) ainsi que la voile.

Liberté aux communes

La liste établie par le ministère des Sports intègre même le rugby. Mais là, il faudra faire preuve de beaucoup d'imagination pour imaginer une pratique sans toucher, sans se lancer la balle de main en main et à moins de 15 par équipe...

Pour l'heure, aucune des 102 communes du Luxembourg, n'a choisi de rouvrir l'une ou l'autre des infrastructures sportives en plein air. Mais le ministre Dan Kersch en laisse la liberté aux bourgmestres et échevins. Encore faudra-t-il que l'accès aux divers city-stades ou pistes de skate, par exemple, puisse se faire en toute sécurité sanitaire pour les pratiquants.

