Méforme ou malchance, l'équipe américaine n'a pas marqué les esprits depuis le début de la campagne des classiques et mise sur Paris-Roubaix pour retrouver les feux des projecteurs.

Trek et Kirsch avides de revanche sur l'Enfer du Nord

A l'aube de la saison 2019, au moment d'évaluer les forces en présence qui allaient animer les Flandriennes, la formation Trek faisait partie des équipes à suivre au même titre que Deceuninck et Bora. A quelques jours de la Reine des classiques, programmée dimanche, le bilan 2019 de la formation américaine est famélique même si John Degenkolb s'est classé deuxième de Gand-Wevelgem. L'arbre qui cache la forêt en quelque sorte.



Aucun coureur n’a été en mesure de jouer la gagne sur les autres épreuves qui se sont soldées par une 14e place à Kuurne (Theuns) et à Waregem (Stuyven), une 40e au Nieuwsblad (Stuyven), une 22e au GP de l'E3 (Degenkolb) ou encore une 19e place au Tour des Flandres (Stuyven). Un bilan insuffisant alors que douze mois plus tôt, l'équipe Trek était parvenue à placer un ou deux coureurs dans le Top 10 des classiques belges (Stuyven 4e du Nieuwsblad, 6e à l'E3 et 7e du Ronde - Pedersen 5e à Waregem et 2e du Tour des Flandres).



«Avec notre deuxième place à Gand-Wevelegem, on a vu que nous avions du potentiel mais il faut reconnaître que jusqu'à présent, on n'a pas signé les résultats qu'on voulait et la saison des classiques commence à se réduire. On n'est pas où on veut mais on sait qu'on a bien travaillé et qu'on a été sérieux, les résultats vont finir par arriver», analyse Luca Guercilena.



Mais pour le manager de l'équipe, la chute massive qui s'est produite à moins de dix kilomètres de l'arrivée de la première étape du Tour d'Algarve, et qui avais mis au tapis presque toute l'équipe dont Degenkolb et Stuyven, a eu des conséquences néfastes sur ce printemps. «On sait très bien que pour être à cent pour cent au départ des classiques, il faut avoir connu un hiver sans problème. Notre début de saison était intéressant jusqu'en Algarve avant cet incident. Par la suite, on a connu une quinzaine de jours très difficiles. Ces soucis ont eu des répercussions sur la suite de la saison.»



Il reste donc une carte à abattre dimanche sur les pavés du Nord. Un terrain qui convient mieux aux caractéristiques des chefs de file d'Alex Kirsch. L'Allemand Degenkolb est sorti vainqueur de l'Enfer du Nord en 2015 (2e en 2014) et l'été dernier il avait remporté la 9e étape du Tour qui arrivait à Roubaix alors que le Belge Stuyven s'est classé 4e et 5e lors des deux dernières éditions de Paris-Roubaix.



«Roubaix nous correspond mieux que le Ronde. Cette course présente quelques caractéristiques similaires à Gand-Wevelgem», précise encore Guercilena. Un sentiment partagé par Kirsch. «Le Tour des Flandres est une affaire de petits gabarits. On sera certainement plus à l'aise dans l'Enfer du Nord. On ne dispose pas d'un Sagan, d'un Van Avermaet ou d'un Jungels mais on peut miser sur plusieurs cartes comme c'était le cas à Gand-Wevelgem. Je ne sais pas pourquoi on signe des courses moyennes. J'espère qu'à Roubaix, on sera mieux», dit le Luxembourgeois.



Le contexte n'est pas favorable aux anciennes couleurs des frères Schleck mais Guercilena refuse d'accabler ses coureurs: «La pression monte, c'est logique. Notre rôle en tant que responsable est de réduire le stress. Quand il est trop lourd et trop important, on ne peut pas espérer signer de grands résultats».



En attendant des jours meilleurs, l'ancien confident de Fabian Cancellara ne peut que se réjouir des prestations d'Alex Kirsch depuis le début de saison. Que ce soit en échappée ou au côté de ses leaders, l'ancien coureur de Wallonie-Bruxelles s'affirme au fil des sorties. «Alex est très fort sur ce printemps. Il a répondu aux attentes et fait son travail comme équipier. Par rapport à l'époque Leopard Development Team où il était le plus jeune, il a progressé sur le plan physique et à l'avenir, il peut devenir un des hommes de base de l'équipe et signer lui aussi quelques résultats.»

Mais pour l'heure, place à sa deuxième expérience sur la Reine des classiques et nul doute que le coureur de 26 ans va tout mettre en oeuvre pour rallier le vélodrome de Roubaix. Il y a un an, Kirsch avait abandonné lors du deuxième ravitaillement.

29 secteurs pour 54,5 km de pavés



29 : Troisvilles à Inchy (km 97,5 - 0,9 km) **



28 : Briastre à Viesly (km 108,5 - 3 km) ****



27 : Viesly à Quiévy (km 101,5 - 1,8 km) ***

26 : Quiévy à Saint-Python (km 116 - 3,7 km) ****



25 : Saint-Python (km 118,5 - 1,5 km) **



24 : Vertain à Sain-Martin-sur-Ecaillon (km 127,5 - 2,3 km) ***



23 : Verchain-Maugré à Quérénaing (km 136,5 - 1,6 km) ***



22 : Quérénaing à Maing (km 140,5 - 2,5 km) ***

21 : Maing à Monchaux-sur-Ecaillon (km 142,5 - 1,6 km) ***



20 : Haveluy à Wallers (km 156,5 - 2,5 km) ****



19 : Trouée d'Arenberg (km 164,5 - 2,3 km) *****



18 : Wallers à Hélesmes (km 170 - 1,6 km) ***



17 : Hornaing à Wandignies (km 179 - 3,7 km) ****



16 : Warlaing à Brillon (km 185 - 2,4 km) ***



15 : Tilloy à Sars-et-Rosières (km 188,5 - 2,4 km) ****



14 : Beuvry à Orchies (km 194 - 1,4 km) ***



13 : Orchies (km 199 - 1,7 km) ***



12 : Auchy à Bersée (km 206,5 - 2,7 km) ****



11 : Mons-en-Pévèle (km 212 - 3 km) *****



10 : Mérignies à Avelin (km 215,5 - 0,7 km) **

9 : Pont-Thibault à Ennevelin (km 220 - 1,4 km) ***



8 : Templeuve - L'Epinette (km 224 - 0,2 km) *

8 : Templeuve - Moulin-de-Vertain (km 225 - 0,5 km) **



7 : Cysoing à Bourghelles (km 232 - 1,3 km) ***



6 : Bourghelles à Wannehain (km 234,5 - 1,1 km) ***



5 : Camphin-en-Pévèle (km 239,5 - 1,8 km) ****



4 : Carrefour de l'Arbre (km 242,5 - 2,1 km) *****



3 : Gruson (km 244 - 1,1 km) **



2 : Willems à Hem (km 251 - 1,4 km) ***

1 : Roubaix (km 256 - 0,3 km) *