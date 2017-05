(tof). L'exode se poursuit à Beggen. Le voisin de Lorentzweiler, éliminé en demi-finale (0-2) de la Coupe FLF mercredi par Sanem, a bouclé sa saison et entamé son mercato avec l'arrivée d'un gardien et de deux défenseurs.

Sacha Mersch, 25 ans et depuis six saisons à Beggen va poser ses gants dans le but de Lorentzweiler. Il retrouvera devant lui le défenseur central Christophe Quiring, 27 ans et dont le passage à la rue Henri Dunant n'aura duré qu'une saison. Lorentzweiler sera le cinquième club au pays pour Quiring passé successivement par le Swift, Hostert, Strassen et Beggen.

Enfin, à 30 ans, Marco Rodrigues s'offre lui un troisième défi au pays après ses expériences à l'Union et au Racing puis à Beggen. Il rejoint aussi le club entraîné par Jérôme Bigard et Christophe Diederich.