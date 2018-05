Pillée de trois éléments importants en ce début de mercato, l'US Sandweiler a réagi en recrutant cinq joueurs. Chaque secteur a été renforcé.

Transferts: Sandweiler passe à la vitesse supérieure

Christophe NADIN De l'expérience et de la fougue au casting de la saison prochaine.

Pillée de trois éléments importants en ce début de mercato, l'US Sandweiler a réagi en recrutant cinq joueurs. Chaque secteur a été renforcé.

Paulo Manaia (Wormeldange), Malick Ndiaye et Fine Bop (Muhlenbach) ne sont plus à bord, mais Sandweiler n'est pas resté à quai pour la cause.



Le club de Promotion d'Honneur s'est attaché les services du gardien Mouamar Mahmutovic (21 ans, Progrès), du défenseur Do Maxime Coulibaly (27 ans, Thionville), du milieu de terrain Christopher Ribeiro (21 ans, Belvaux) et de deux profils plus offensifs: Anton Bozic, 32 ans, de Lintgen et Iwram Mendes (19 ans, F91.