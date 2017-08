(LW) - Quelques clubs de BGL Ligue ont mis à profit les dernières heures du mercato pour peaufiner leur effectif avant la reprise du championnat.



Champion en titre, le F91 a recruté un gardien avec l'arrivée de Deniss Perkons, un Letton de 19 ans qui a notamment joué au RTU FC.

Le Titus Pétange s'est montré plus actif avec les renforts de Simon Banza et Dylan Dufrenne. Banza débarque en provenance de Lens pour un prêt d'une saison. Cet attaquant de 20 ans compte une vingtaine d'apparitions en Ligue 2 française (1 but) mais il a évolué à l'AS Béziers (National) au cours des six derniers mois. Dufrenne est un gardien de but de 20 ans qui évoluait au FC Metz.



Toujours du côté de Metz, Tristan Grivel (18 ans) s'est engagé avec le RM Hamm Benfica. Il s'agit d'un milieu de terrain offensif.