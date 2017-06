(DP) - Bastendorf s’est montré très actif durant cette période de transferts. Le club a enregistré neuf entrées et quatre sorties.

Pour sa quatrième saison en Division 1, Bastendorf, qui sera dirigé pour la première fois par Carlos Pereira, ex-entraîneur de Gilsdorf, a renforcé toutes ses lignes à... l’exception de la ligne défensive si ce n’est Bryan Lemos Rodrigues qui arrive au poste de gardien en provenance de Clervaux.

Le milieu de terrain du FC47 sera enrichi de quatre nouveaux joueurs qui ont signé un contrat à titre définitif, avec Bobby Mendes, 29 ans, de Bissen, Micha Von Sayen Witgenstein, 24 ans, de Christnach, Joao Gil Moreira, 28 ans, de Gilsdorf, qui peut aussi évoluer dans un rôle défensif.



Joé Merkes, 24 ans, est de retour après quatre saisons passées à Hosingen. Autre milieu de terrain, mais déjà présent la saison dernière, Mike Do Rio, 28 ans, de Bissen, va rester une saison de plus.



En aattaque, un autre retour à Bastendorf, celui de Ben Wanderscheid, 27 ans, qui avait déjà joué de 2013 à 2016 au FC47 et qui évoluait la saison dernière à Perlé. Un duo de jeunes attaquants, Dany Oliveira Cacao, 20 ans, d’Ettelbruck et Max Schmit, 17 ans, de Wincrange, complètent la ligne offensive. Ces trois attaquants ont signé des contrats temporaires.

Du coté des départs, Leo Clement, gardien de but, et Tom Scheier, attaquant, rejoignent le voisin d'Erpeldange. Mike Freitas Morais, attaquant, a pris la direction de Norden et Gilles Schank, un autre joueur offensif, après être resté une saison au FC47, est reparti à Bourscheid.

Bastendorf a terminé à la septième place de sa série, comme en 2015-16 mais avec cinq points de plus et six de plus qu’en 2014-15 (5e).