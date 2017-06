(VL). - Après avoir assuré son maintien en Promotion d'Honneur, l'Union Mertert-Wasserbillig s’est montré très actif lors du mercato.



Le remplaçant de Thomas Berens au poste d'entraîneur est Markus Weiss, qui avait étél démis de ses fonctions à Grevenmacher en octobre 2016.



Les huit nouveaux venus au stade de la Sûre sont Sebastian Dahm (Leiwen-Köwerich/ALL), Janik Müller et Thomas Beck (tous deux SG Saartal Irsch/Schoden/Ockfen/ALL), Michal Augustyn (prêté par Bastendorf), Paul Schmitt et Denis Besch (tous deux CS Grevenmacher), Ben Guettai (Strassen) et Ahmed Islam.



Dans le sens des départs, cinq joueurs quittent le navire: Artur Jorge de Gaspar (Etzella), Rodrigo Simoes et André Almeida (US Berdorf-Consdorf), Miguel Vieira (Biwer) et Sam Picard (Syra Mensdorf).