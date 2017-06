(LW). - Club situé sur la frontière, l'Union Mertert-Wasserbillig (10e de PH la saison écoulée) a recruté deux joueurs en provenance de l'Allemagne voisine, et plus exactement du club de SG Saartal Irsch/Schoden/Ockfen: le gardien de but Janik Müller (19 ans) et le milieu de terrain Thomas Beck (24 ans).

Les deux joueurs sont déjà passés par le Luxembourg, puisque Müller fut naguère le portier des U17 du CS Grevenmacher, tandis que pour Beck, c'est carrément un retour au bercail, puisque le milieu de terrain avait foulé la pelouse du stade de la Sûre de 2012 à 2016.