(LW). - Rétrogradé en Promotion d'Honneur, l'UN Käerjéng a annoncé le recrutement de deux nouveaux jeunes joueurs en la personne du Belge Lucas Berger (19 ans) et de l'attaquant Nene da Costa (21 ans), actif au Luna Oberkorn.

Après avoir déjà confirmé les arrivées de Massimo Martino (Fola), Basile Camerling (Fola), de Valentin Poinsignon (Progrès), d'Admir Skrijelj (Racing) et d'André Oliveira (FC Mondercange), le club de Bascharage a recruté deux autres joueurs.

Jeune milieu défensif belge de 19 ans, Lucas Berger (1,92 m sous la toise) a été international dans les sélections U15 et U17 de son pays; ancien capitaine de l’équipe U21 du Standard de Liège, il est passé par Zulte-Waregem et le FC Bruges, avant de se perdre en Roumanie et en Israël, puis de revenir à l'Olympic de Charleroi, où il a peu joué.



Par ailleurs, Nene da Costa est un attaquant portugais de 21 ans, actif depuis 2015 au Luna Oberkorn.

Huit départs



En sens inverse, Michael Barbosa (US Sandweiler), Hugo da Silva (US Sandweiler), Julien Guérenne, Anel Hodzic, Sifeddine Khemici (FC Mondercange), Jérôme Marcolino, Sérgio Teixeira (FC Mamer) et Jérôme Winckel (US Rumelange) quittent le stade Um Dribbel.

Pour rappel, au niveau du staff technique, l'UNK sera dirigé en 2017-2018 par le duo Jean-Marc Klein et Jérôme Remy, alors que Claude Herrig sera l'entraîneur des gardiens.