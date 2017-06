(LW). - Après avoir senti le vent de la relégation en Division 1 glisser le long de sa nuque, le CS Grevenmacher - champion du Luxembourg en 2003! - sauvé in extremis après le match de barrage contre Lintgen, présente un cadre new-look pour aborder la saison 2017-2018.

Parmi les sept nouveaux joueurs qui ont posé leurs valises Op Flohr, seul le milieu de terrain de 37 ans de Berbourg (et ex-Racing) Ernad Sabotic et l'attaquant en provenance du SV Mehring, en Allemagne, Albutrin Aliu, font l'objet d'un transfert définitif. Les cinq autres, Tiago Jorge da Silva Ribeiro (gardien, Etzella), Edis Muhic (défenseur central, US Mondorf), Jérôme Georges (milieu, Union Remich-Bous), Ricardo Vieira (arrière latéral, FC Lorentzweiler ) et le Capverdien Carlos Fati (milieu, FC Münsbach) sont transférés à titre temporaire.

En outre, quatre éléments juniors, issus du cadre U19, franchissent le seuil de l'équipe I: le gardien Yannick Lopes, Fynn Falkenau, Adrien Peiffer et Bob Schmitt.



Au rayon des prolongations de contrat, Amodou Abdullei, Dariusz Brzyski, Bobby Jiang, Guiseppe Ferretti, Maxime Schott, Mensur Reckovic et Cédric Zimmer poursuivent l'aventure à Grevenmacher.



Enfin, le CSG enregistre cinq départs: le gardien Michal Augustyn (FC Bastendorf), Donovan Bonnet (retour en France), Gabor Pataki (temporaire, retour à Biwer), Daniel Marques (temporaire, retour à Sandweiler) et Aliu Besart (FSV Salmrohr/ALL).