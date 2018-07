Sans exception, toutes les équipes de Ligue 1 ont renforcé leurs lignes durant le mercato estival. L’AS Sparta Dudelange s'est montré le plus actif avec cinq renforts internationaux. Inversement, l’Amicale Clervaux perd beaucoup de joueurs, ainsi que son duo de coaches

Transferts en futsal: le Sparta Dudelange frappe un grand coup

Ernad Mašić au FCD03 et Filipe Maia au Racing Futsal

Par Stéphane Guillaume

Sans exception, toutes les équipes de Ligue 1 ont renforcé leurs lignes durant le mercato estival. L’AS Sparta Dudelange s'est montré le plus actif avec cinq renforts internationaux. Inversement, l’Amicale Clervaux perd beaucoup de joueurs, ainsi que son duo de coaches

Parmi les transferts marquants de joueurs-clés de la Ligue 1, relevons celui du Croate Ernad Mašić, qui quitte l’Amicale Clervaux pour le FC Differdange 03, ou encore celui du désormais ex-capitaine du Samba 7 Niederkorn, Filipe Maia, parti renforcer le noyau déjà bien fourni du Racing FC Union Luxembourg en lice cette année dans l’UEFA Futsal Champions League. L’AS Sparta Dudelange a été très actif sur la scène internationale, avec pas moins de cinq transferts. Inversement, le vice-champion de l’Amicale Clervaux perd beaucoup de joueurs ainsi que son duo de coaches, pour une seule arrivée.

Au rayon coaching, justement, trois clubs se parent d’un nouvel entraîneur. Par contre, il subsiste encore quelques interrogations du côté de l’Amicale Clervaux, du FC Bettendorf et du FC Differdange 03. L’AS Sparta Dudelange a embrigadé un entraîneur portugais du nom de Pedro Marques, passé la saison dernière par le championnat suisse, où il a d'ailleurs décroché le titre avec le RCD Fidell Futsal.

Le topo des mouvements dans les clubs de Ligue 1:



Amicale Clervaux Futsal

Arrivée: Miguel Elson (Futsal Wilwerwiltz).

Départs: Ernad Mašić (FC Differdange 03), Joël dos Santos (Futsal Wilwerwiltz), Ricardo Lima (AS Sparta Dudelange), Pedro Cardoso (Red Boys Aspetlt), Antonio Ferreira Oliveira, Luis Ferreira Oliveira, David Pereira (tous les trois FC Wiltz 71), Claudio Moreira, Carlos Coimbra, Tiago Moreira, Joao Malheiro, Joao Soares et Sergio Oliveira.

AS Sparta Dudelange

Arrivées: Youssef El Majdoub (Kingersheim Futsal, France), Alex Silva (Dunărea Călărași, Roumanie), André Rocha (Bruguières SC Futsal, France), Tiago Fernandes (Viseu 2001, Portugal), Rudson Almeida (Martel Caluire Futsal, France), Nusret Agovic, Luca Labate (les deux Samba 7 Niederkorn), Ricardo Lima (Amicale Clervaux), Joao Bastos (RAF Differdange), Daniel Ferreira, Tristan Brochard, Luis Antunes et Hamza Rasselma (nouvelles licences).

Départs: Micael Fonseca (FC Differdange 03), João Tavares, Claudio Lemos, Porfirio Marques (Futsal US Esch), Fodé Diallo (Union Titus Pétange Futsal) et Ricardo Almeida.

Coach: Pedro Marques (RCD Fidell Futsal, Suisse).

FC Bettendorf

Arrivée: Luis Magalhaes (Futsal Club Nordstad).

Départ: Carlos Rocha Dias (Futsal Club Nordstad).

FC Differdange 03

Arrivées: Micael Fonseca (AS Sparta Dudelange) et Ernad Mašić (Amicale Clervaux).

Départs: Eduardo Gonçalves (Arsenal Parada, Portugal), Michael Araujo, Rafael Fernandes (les deux RAF Differdange) et Tiago Costa (arrêt).

US Esch

Arrivée: Eusebio Esteves et Jorge David (les deux Samba 7 Futsal Niederkorn).

Départs: ?

Coaches: Frédérico Silva & Porfirio Marques (AS Sparta Dudelange).

Futsal Club Nordstad

Arrivée: Carlos Rocha Dias (FC Bettendorf).

Départs: Luis Magalhaes (FC Bettendorf), Filipe Rodrigues (Sportclub Aix-la-Chapelle Futsal, Allemagne), Nelson Nunes, Micael Da Silva et Miguel Da Silva (les trois Futsal Wilwerwiltz).

Coach: Paulo Ferreira (FC Bettendorf).

Red Boys Aspelt

Arrivées: Pedro Cardoso (Amicale Clervaux), Diogo Martins (58 Latdevils Garnich), Elder Pereira et Muamer Rama (les deux Union Titus Pétange Futsal), Dragan Jurcevic, Damir Sabotic et Tomislav Popovic (nouvelles licences).

Départs: Dario Maric (arrêt) et Mladen Jurcevic.

Coach: Josip Zeko.

Samba 7 Futsal Niederkorn

Arrivées: Léonardo Santos (58 Latdevils Garnich), Fabio Alexandre et Stéphane Marques (les deux Union Racing Luxembourg Futsal).

Départs: Filipe Maia (Racing FC Union Luxembourg), Nusret Agovic et Luca Labate (les deux AS Sparta Dudelange), Eusebio Esteves et Jorge David (les deux US Esch).

Coach: Miguel Cavadas.

Filipe Maia trique le maillot jaune du Samba 7 Niederkorn pour le bleu du Racing FC Union Luxembourg Photo: Stéphane Guillaume

Racing Union Luxembourg Futsal

Arrivées: Filipe Maia (Samba 7 Futsal Niederkorn), André Silva (58 Latdevils Garnich), Miguel Monteiro (RAF Differdange), Steve Guedes et Rafael dos Reis (nouvelles licences).

Départs: Stéphane Marques et Fabio Alexandre (tous deux Samba 7 Futsal Niederkorn).

Coaches: André Serio & Miguel Monteiro.

Union Titus Pétange Futsal

Arrivées: Nuno Da Silva Azevedo (C West Futsal, France), Diogo Fonseca de Barros (58 Latdevils Garnich), Fodé Diallo (AS Sparta Dudelange), Carlos Miguel Gonçalves Ferreira et Anssumane Camará (nouvelles licences).



Départs: Elder Pereira, Muamer Rama (tous deux Red Boys Aspetlt) et Ricardo da Costa.

Coach: Rui Pedro Reis.