Avec les départs d'Eleandro Giannetti (Junglinster), de Demir Zejnelajic (Kayl-Tétange) et de Lionel Garcia (RM Hamm Benfica), Merl-Belair tente de reconstruire pour la saison prochaine et pourra compter sur son défenseur Joao Gomes. La victoire historique en finale de la Coupe FLF a décidément braqué les projecteurs sur les joueurs du Red Star.

Par Daniel Pechon

«Pour la saison prochaine, nous regrettons le départ de certains jeunes joueurs, âgés de 19 à 22 ans, formés au club. C'est en tout cas un fait qui confirme le projet du club et la qualité de notre formation, un projet mis en place par le président Guy Lamesch et son comité voici cinq années. Notre objectif reste le même pour la saison prochaine: continuer à lancer des jeunes éléments formés au club, avec la même philosophie de jeu et des objectifs identiques. Notre politique de formation reste notre grande priorité», clame haut et fort Vincent Di Gennaro, qui s'apprête à livrer sa sixième saison en tant qu'entraîneur de Merl-Belair.



Outre l'inamovible coach, le staff technique du Red Star sera composé en 2017-2018 de Franck Rinaldo et Denis Vavatshev, adjoints et promus de l'académie. «Vincent Bolognini, qui a été mon adjoint en deuxième partie de saison, quitte le club, n’ayant pas ou trouver d’accord pour prolonger notre collaboration», explique Vincent Di Gennaro.

Du côté des arrivées, le club a enrôlé Gilles Jungbluth (UNA Strassen), Geoffrey Thomas (Perpignan/France), Lionel Sgro (Yutz/France), Ruben Dickhoof (UNA Strassen), Maxim Savukin (Minerva Lintgen), Maxime Goedert (RFCUL), Laurent Moes (Syra Mensdorf) et Carlos Suarez (Avenir Beggen), dont le prêt est prolongé.



Enfin, le Red Star, club de Division 2, alignera 17 équipes, ainsi qu'une équipe féminine en 2017-2018, tout en comptant 450 jeunes!