(DP). - Neuf nouveaux joueurs porteront le maillot de l'US Boevange, qui réintègre la Division 1 la saison prochaine après l’avoir quittée en 2015. Un recrutement qui se décline en deux gardiens de but, quatre milieux de terrain et trois attaquants.

Côté derniers remparts, Paul Klopp arrive d’Useldange, et Yannick Pettinger, d’Erpeldange.

Dans le milieu de terrain, il sont quatre nouveaux éléments, dont deux en provenance de Kehlen, Clayton Santos Pires et Carlos Pereira; les deux autres, à vocation plus défensive, sont Sanel Alibasic, 37 ans, de Colmar-Berg, et Lionel Rebelo da Rocha, de Bissen.



Enfin, les trois nouveaux attaquants de Boevange viennent tous de chez le voisin, l'Atert Bissen: Acacio da Silva (17 ans), Joao Portal et Enrique Alves da Silva, ce dernier passé avant par Lintgen et Steinsel.

Au rayon des départs, quatre joueurs ont pris la direction d’un club de Division 2: Joy Pauly et Nicolas Rahier s'en sont allés à Itzig, tandis que Thierry Brosius et Gérôme Grethen (gardien) atterrissent à Ell. Autres départs: Senane Saber a rejoint Mertzig, Sam de Borger est parti à Brouch et Christophe Colito a renouvelé sa présence de la saison dernière au Red-Black Egalité.

«La saison sera difficile en Division 1, mais néanmoins passionnante. Il était nécessaire d’être plus solide un peu partout dans l’équipe», relate Patrick Wagner, qui repart pour une... neuvième saison à la tête de Boevange.