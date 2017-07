(DP). Bouleversement à Folschette avec des mouvements dans tous les sens cet été dans le vestiaire de l’équipe de Division 3 série 1. Avec un probable record de 48 transferts, parfaitement équilibrés, avec 24 entrées et 24 sorties.

Du onze de la saison dernière, seuls trois joueurs, Dave De Bruyn, Sascha Pick et Mike Steffen sont partis. Christophe Dell’Aera de Clemency, le nouveau coach, aura la tâche de trouver la meilleure combinaison dans un choix élargi.



Avec neuf nouveaux défenseurs: Paulo Santos Rocha de Dalheim, Pawel Galuza de Steinfort, Paulo Dos Reis Forte de Steinsel, Fernando Cardoso de Bastendorf, Christian Gonner de Messancy B, Morgan Vlot d’Aubange B, Helton Semedo et Francisco St’Aubyn Mascarenas dit "Kiko" de Clemency, Eric Decker de Bettembourg.

Six recrues complètent le milieu de terrain: Joao Da Silva de Clemency, Andy Eyschen de Brouch, Claudio Dell’Aera de Fouches B, Dylan Merouani d’Aubange B, Diogo Da Silva Sampaio d’Athus B, Andy Neves de Clemency.

L’attaque comptera six nouveaux buteurs potentiels: Yves Schmitz d’Useldange, Sergio Rebelo et José Da Silva d’Heiderscheid, Sven Colle d’Äischdall, Daniel Fernandes de Lussy (France), Fabio Gomes Dos Santos en retour de Pratz/Redange. Dany Wagner va reprendre après deux années d’inactivité suite à une blessure.

Deux gardiens complètent la liste des 24: Carlo Da Silva de Diekirch qui sera aussi adjoint du coach et Ricardo Sousa Rosas. Une nouvelle licence a été signée: Rafael Oliveira, milieu de terrain.

Au niveau des départs, Charel Ersfeld est parti à Erpeldange, Jeff Klomp et Rafael Andrade à Beggen, Muriz Terzimustafic à Wiltz, Sven Kerger à Etzella, Sacha Mariacher et Paulo De Oliveira à Bissen, Xavier Tessaro et Szabi Konya à Grevels, Fräncky Olsem à Beckerich, Sébastien Gales à Brouch, Sascha Pick et Lionel Mota à Rambrouch, Tim Mack, Fränz Binck, Tom Wanderscheid, Tim Berckmans à Perlé, David De Bruyn, Sven Brimmeyer et Jonathan Basaboli à Ell, Mike Steffen à Bourscheid, Yannick Kauthen à Pratz/Redange, Roy Rech et Max Sadler à Useldange.

«Voilà trois mois que je circule sur les routes en compagnie de mon entraîneur et de mon directeur sportif (Marcio Vasques Cardoso) pour dénicher des joueurs. C’était très dur. A présent il faut voir si nos efforts vont porter leurs fruits et nous feront oublier notre dernière saison catastrophique. Pour débuter la saison, nous comptons 40 joueurs pour l’équipe 1 et 2. La question sera de voir ensuite si tout le monde suivra le nouveau projet et qui va jeter l’éponge» a expliqué Sémé Semaro, véritable chef d’orchestre et président du club.