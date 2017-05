(DP). Une page se tourne à Troisvierges. Yves Schanck remplacera au poste d’entraîneur Nesad Omerasevic à la tête du Racing depuis six saisons. Troisvierges jouera sa place en D2 face à Lasauvage ce 1er juin. Quel que soit le résultat, le nouveau coach veut intégrer des jeunes tout en conservant un zeste de maturité.

Yves Schanck a passé beaucoup de temps dans les équipes de jeunes à Norden en entraînant les différentes catégories de 2006 à 2013. Il a aussi assuré, en parallèle, le poste d’entraîneur des gardiens de but de 2007 à 2013 et a été l’adjoint des Seniors durant quatre ans. La saison dernière, il a pris en charge l'équipe 2 de Wincrange au premier tour pour reprendre ensuite les U15 de l’entente Norden/Wincrange.

«Quelle que soit l'issue du barrage, mon plan est de mélanger des jeunes et des joueurs expérimentés avec un recrutement régional. Mais l’objectif principal sera d’intégrer des jeunes joueurs», a déclaré le nouvel entraîneur de Troisvierges.

Après six saisons passées à Troisvierges, Nesad Omerasevic, 38 ans, garde de bons souvenirs malgré les périodes difficiles traversées par le Racing. «Troisvierges reste le club de mon cœur. Plusieurs joueurs n'hésitent pas à me dire quand je les rencontre qu’ils ont beaucoup appris avec moi. C'est ma plus grande satisfaction. A présent, il existe une vie après celle du Racing. Et je n’exclus pas de nouveaux défis», a expliqué Nesad Omerasevic. Troisvierges a terminé douzième en Division 2 série 1 avec 28 points.