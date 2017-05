(tof). Amar Catic (Etzella) s'est ajouté à la liste des recrues estivales du Racing. L'ailier de 21 ans arrive d'Ettelbruck. L'organigramme du staff technique est aussi chamboulé avec l'arrivée de Marco Pires comme adjoint de Jacques Muller. Philippe Ciancanelli passe directeur technique.

Amar Catic vient de passer deux saisons au Deich. Il avait auparavant porté les couleurs de la Jeunesse, de Rodange et du Progrès. Il rejoint les Dudelangeois Daniel Da Mota, Julien Quercia et Kevin Nakache ainsi que le Mondercangeois Lars Engel et le Mondorfois Alex Semedo.

En charge des scolaires du Fola, l'ancien joueur de Käerjéng Marco Pires viendra épauler Jacques Muller sur le banc du club de la capitale. Philippe Ciancanelli prend lui un peu d'altitude et devient directeur technique. Le scouting sera assuré par l'ancien entraîneur de Wormeldange, Patrick Gloden.



Au rayon des départs, Nicolas Schreiner (Titus Pétange), Danel Sinani (Dudelange) et Jason Gonçalves (Strassen) sont déjà fixés sur leur avenir. Johan Bellini, Tim Lehnen et Glenn Borges ne devraient plus porter les couleurs du club non plus.