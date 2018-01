(LW) - L'international luxembourgeois a trouvé enfin un point de chute pour la seconde partie de saison. Gerson Rodrigues s'est en effet engagé au FC Sheriff Tiraspol.

On l'avait annoncé du côté de Murcie en Espagne et plus récemment à Chypre ou le club de Paphos FC s'était montré intéressé. C'est finalement plus à l'Est, au Sheriff Tiraspol pour être précis, que l'ancien joueur du Fola et du Telstar a décidé de poursuivre sa carrière.



Le Sheriff a remporté le dernier championnat de Moldavie, qui s'est clôturé en novembre dernier, le 16e de son histoire.



Le club prépare actuellement la saison 2018, qui se disputera entre le printemps et l'automne, le prochain match amical des Jaune et Noir est programmé le 5 février face aux Slovènes de Maribor.