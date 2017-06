(LW) - Milieu défensif français âgé de 33 ans, Joyce Regazzi rejoint les Yellow Boys Weiler-la-Tour en Division 1. Il évoluait ces deux dernières saisons à la Résidence Walferdange, après trois années (2012-2015) passées à l'US Rumelange.

Ce renfort s'ajoute à ceux, déjà entérinés: Enès Skrijelj (Union 05 Kayl-Tétange), Johan Bellini (Racing), Idelson Pires dos Santos (Berdenia Berbourg), Dylan Ribeiro Ramos (SC Bettembourg) et Jeffrey Gleim (RS Magny/FRA).

Par ailleurs, Kevin Hoffmann (Mondercange), Christophe Cum, Sidney Loes (Rumelange) et Pit Meylender ont signé un contrat définitif chez les Jaune et Noir.

Au rayon des départs, Ronni Bodri et Inacio do Rosario Flor (arrêt), Stéphane Da Cruz (Junglinster), Marc Wirth (Ehlerange), Dea Yancen Labata et Ken Kartheiser (Aspelt) quittent Am Dieltchen.

Weiler a terminé le défunt championnat de Division 1, Série 2 à la neuvième place avec 32 points.



