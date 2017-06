(LW). - Le milieu de terrain de 38 ans du Fola Esch et international capverdien, Ronny Souto s'est engagé au RM Hamm Benfica pour la saison prochaine.

C'est un routinier de la BGL Ligue, avec ses 241 matches dans les jambes (39 buts), et international de surcroît (20 sélections avec le Cap-Vert) qui débarque au Cents.

Ronny Souto vient de passer sept saisons au Fola Esch, dont il était le capitaine, et avec qui il a conquis deux titres de champion (2013 et 2015). Auparavant, il avait porté au Luxembourg les couleurs du F91 Dudelange (2007 - 2010, et deux autres titres en 2008 et 2009), et du CS Oberkorn, où il avait débarqué en juillet 1999 en provenance du Sporting Praia, dans son Cap-Vert natal.

Voilà donc Ronny Souto parti pour une dernière pige au RM Hamm Benfica.