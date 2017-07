(LW). - Reléguée en Promotion d'Honneur, la Jeunesse Canach a engagé un milieu de terrain offensif en la personne du Camerouno-Portugais de 26 ans Emmanuel Augustin Billa. Il arrive du club suisse de Vevey Sports (D4).

Joueur râblé (1,72 m), Billa a déjà vu pas mal de pays dans sa carrière; après ses débuts chez les U19 du Benfica Lisbonne, il a transité successivement par Rouen (France), Alta de Lisbonne, Atlético SC Reguengos et SC Mirandela au Portugal, avant de rejoindre la Grèce et les clubs de Larissa et Tyrnavos 2005, puis d'atterrir en Suisse où il signe à Vevey Sports en janvier 2017.

De son nom complet Emmanuel Augustin Ntamack Billa est la huitième recrue engagée par la Jeunesse Canach cet été, après Félix Kos, Max Kirsch (tous les deux de Wormeldange), Valentin Roulez (FC Mondercange), Adrian Pires (Mühlenbach), Stéphane Giorgi (Bayonne, France), Yannick Bour (Thionville FC, France) et Jonathan Kanangila (Herstal, Belgique).

Du côté des départs, Aldin Dervisevic (US Hostert), Luc Sibenaler (Wormeldange), Claudio Delgado (FC Mamer), Pieter Weirig (Union Remich-Bous), Max Schalk (Biwer), Adrien Maruntelu (CSO Amnéville, France), Babacar Seck (Sint-Eloois Winkel, Belgique) et Alex Boukhétaia (US Hostert) quittent le club.

Rappelons également que Georges Menster reprend le poste d’entraîneur à Patrick Maurer, qui lui devient le nouveau directeur sportif. Nico Gilbertz remplace Théo Malget (parti au FC Münsbach) en tant qu’entraîneur adjoint.