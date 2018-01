Le FC Metz tient son premier renfort offensif en la personne de Danijel Milicevic (32 ans). Présenté ce lundi soir, le milieu de terrain de la Gantoise a affiché un état d’esprit décidé et positif. Il endossera le numéro 10. Les Messins se rendent à Dijon ce samedi en championnat.

Propos recueillis par Hervé Kuc



Danijel, pourquoi avez-vous accepté la proposition du FC Metz?

C’est un beau challenge personnel. Le Championnat de France est un peu plus relevé que celui de Belgique. J’ai joué face à Lyon en Ligue des champions, il y a deux ans, face à Tolisso, Lacazette et Valbuena. Nous avions fait deux matches importants et notre succès à Gerland comme notre partage des points chez nous avaient été deux performances de qualité de notre part. En Belgique, on travaille bien et la sélection possède beaucoup de talents. A Gand, j’étais dans un certain confort car c’était ma quatrième saison et j’avais envie d’autre chose. On croit au maintien du FC Metz en Ligue 1 et c’est le plus important. On va à Dijon samedi pour faire un résultat.

A quel poste êtes-vous le plus performant?

J’ai été formé comme meneur de jeu même si j’ai déjà évolué sur d’autres postes du milieu de terrain tout au long de ma carrière. J’aime jouer comme numéro 10 juste derrière l’attaquant ou les deux attaquants. Je suis quelqu’un de disponible qui travaille défensivement et qui aime jouer dans les pieds et en profondeur. Je suis disponible pour le FC Metz et je veux bien évidemment y être décisif.

Que connaissez-vous de votre nouvelle formation?

J’ai vu Metz évoluer face au PSG à la télévision. J’ai travaillé avec Albert Cartier à Eupen et il m’a parlé de ce club en bien. J’ai également pris des renseignements auprès de Philippe Simonin (ex-préparateur physique grenat) qui m’a parlé de la ville et de son environnement. J’ai regardé Dunkerque - Metz (2-4, Coupe de France) à la télé et je sais que je rejoins un grand club de France avec une belle histoire.

Bernard Serin: «Nous n’avons pas de temps à perdre»

Accompagné de Philippe Gaillot, le président grenat a longuement pris la parole pour évoquer la venue de Milicevic, le retour d’Ikaunieks et l’essai de Boulaya.

Bernard Serin:«Danijel Milicevic nous rejoint jusqu’en mai et peut-être pour un petit peu plus si le FC Metz se maintient en fin de saison. Demandez à Lyon ce qu’il pense de lui. Moi, ça fait 19 ans que je suis en Belgique et forcément je connaissais Milicevic. A Gand, Danijel a eu un peu moins de temps de jeu que lors des exercices précédents. Nous avons été très actifs sur cette opportunité et le garçon était à Metz depuis vendredi dernier.



Nous sommes en discussions avec Georges Mandjeck qui doit maintenant se mettre d’accord avec son club. Le FC Metz n’a pas de temps à perdre et avec Georges on sait qu’il va poser ses chaussures dans le vestiaire et qu’il sera immédiatement opérationnel. Thomas Didillon a des problèmes au dos et il va être arrêté de longues semaines ce qui va nous amener à être attentifs sur le poste de gardien.



Ikaunieks? Il est reparti dans son club d’origine, là il revient mais l’objectif est de trouver une solution avant fin janvier pour lui permettre d’avoir du temps de jeu ailleurs qu’au FC Metz».

Philippe Gaillot: «Farid Boulaya est un joueur très talentueux et polyvalent qui a manqué de temps de jeu à Gérone mais Frédéric Hantz le connaît bien car il l’a eu sous ses ordres à Istres. C’est une opportunité car on le connaît bien. On va regarder s’il est capable de retrouver le potentiel qu’il avait avant. Il peut nous apporter la polyvalence recherchée sur les postes du milieu de terrain».