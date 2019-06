Niederkorn a accueilli samedi une brochette d'anciennes gloires qui continuent de se bouger pour la bonne cause et luttent contre les leucodystrophies. ELA et le Progrès ont uni leur efforts. Retour en photos.

Tous mobilisés pour la bonne cause

De Louis Saha à Nuno Gomes en passant par Philipp Degen

15 Louis Saha en chef de file. Photo: Michel Dell’Aiera

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Louis Saha en chef de file. Photo: Michel Dell’Aiera Tarek Nouidra freine Nuno Gomes. Photo: Michel Dell’Aiera Grégory Proment protège son ballon devant Tarek Nouidra. Photo: Michel Dell’Aiera Tentative de corruption d'Hubert Meunier sur Jérémy Muller... Photo: Michel Dell’Aiera Les retrouvailles entre Laurent Agouazi et Tarek Nouidra. Photo: Michel Dell’Aiera L'ancien joueur de Dortmund, Philipp Degen. Photo: Michel Dell’Aiera Jeff Strasser au Progrès! Enfin... sur la pelouse. Photo: Michel Dell’Aiera En lever de rideau, place aux jeunes! Photo: Michel Dell’Aiera L'ancien Bordelais Michael Ciani à la relance. Photo: Michel Dell’Aiera William Gallas, les yeux fixés sur le ballon. Photo: Michel Dell’Aiera Le ballon du match. Photo: Michel Dell’Aiera Jonathan Proietti travaille sa conduite de balle. Photo: Michel Dell’Aiera Oli Ciancanelli sur le banc du Progrès. Prémonitoire? Photo: Michel Dell’Aiera Si ce n'est Philipp, c'est donc David! Photo: Michel Dell’Aiera Louis Saha amuse la galerie. Photo: Michel Dell’Aiera