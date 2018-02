La Fédération Luxembourgeoise de Football a décrété une remise générale pour ce week-end. Le contrôle des terrains ce samedi matin a invité la FLF à opter pour la prudence.

Tous les matchs de football sont reportés ce week-end

On ne jouera pas au football ce week-end au Luxembourg. La FLF vient de communiquer la nouvelle en livrant le communiqué suivant:

Suite aux mauvaises conditions atmosphériques et suite aux terrains gelés dans toutes les régions du Luxembourg, la FLF a pris la décision d’annuler tous les matches officiels et amicaux qui devaient avoir lieu ce samedi 24 et ce dimanche 25 février 2018.

Tous ces matches seront reportés à une date ultérieure qui sera communiquée dans les meilleurs délais.

Cette décision a été prise après consultation avec les responsables de la BGL Ligue, de la Promotion d’Honneur et des divisions 1 et 2.

Les matches du championnat indoor LALUX jeunes et du championnat futsal seniors restent maintenus au programme.