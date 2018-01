Le FC Metz poursuit sa marche forcée en se rendant à Tours ce mercredi (18h30) pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe de France. Le technicien grenat a choisi de faire souffler un grand nombre des titulaires habituels mais présentera néanmoins un onze de départ compétitif.



Propos recueillis par Hervé Kuc

Frédéric, vous avez décidé de modifier largement votre groupe pour aller affronter Tours. Pourquoi?

Je me suis senti dans l’obligation de faire souffler beaucoup de joueurs. Face à Monaco certains éléments ont montré des signes de fatigue et j’ai estimé qu’ils n’étaient pas en capacité d’enchaîner les matchs. Nous sommes déçus de notre prestation face aux Monégasques. Rafraîchir le groupe sur ce genre de partie, surtout au moment où elle arrive, c’est selon moi la meilleure des possibilités pour espérer la gagner. Ce n’est pas moi qui fais les calendriers, on va s’adapter mais je sais que nous allons peut-être manquer de coordination et d’automatismes. Pourtant, je sais que tous ceux qui sont convoqués feront le maximum et il y aura énormément de changements.

Qu’attendez-vous de ce match de Coupe de France?

C’est un privilège de disputer un seizième de finale de la Coupe de France et on y va pour se qualifier. Tours a l’habitude de ces confrontations en coupe: l’engouement autour du match, l’attente du staff font que ce n’est pas forcément facile pour une Ligue 1. C’est un match à part, c’est une parenthèse à l’intérieur du championnat. Gagner, c’est toujours bon pour tout le monde. Il est dommage qu’une telle compétition se joue en semaine à une période de l’année chargée, car la Coupe de France est tellement belle et importante qu’elle mériterait un autre sort. De mon côté, je suis obligé de procéder à un tel arbitrage pour protéger la santé des joueurs.

Pouvez-vous nous donner des nouvelles des joueurs actuellement blessés?

Elles ne sont pas bonnes concernant Matthieu Dossevi: il souffre d’une lésion à l’ischio-jambier et son absence sera d’au moins trois semaines. Benoit Assou-Ekotto a eu une douleur au genou et il n’est pas tout à fait prêt pour nous rejoindre. Yann Jouffre est quasiment apte à jouer: il intégrera le groupe face à Nice ou rejoindra l’équipe réserve ce week-end. Nicolas Basin? Je voulais le prendre face à Dunkerque (4-2, 32es de finale) mais il a eu une élongation fin décembre: il vient tout juste de reprendre en National 3 et il est encore trop juste physiquement pour évoluer avec nous. On récupère Nguette et Mollet.

Le contexte de ce match de Coupe de France

Frédéric Hantz et ses forces actuelles s’en vont à Tours, pensionnaire de Ligue 2 (20e, 9 points) pour tenter de valider leur billet pour le prochain tour (6 et 7 février). S’ils y parvenaient, les partenaires de Milicevic disputeraient leur huitième de finale de l’épreuve quelques jours après le difficile déplacement à Marseille (2 février) et la délicate réception de Montpellier (10). Le FC Metz a-t-il les moyens et les armes pour s’infliger et relever un tel scénario alors que son unique objectif demeure le maintien en Ligue 1?

Le groupe

Beunardeau et Haïdara; Balliu, Goudiaby, Philipps, Lempereur, Peugnet, Hadraoui; Cafù, Poblete, Milicevic, Boulaya, Mollet, Thill, Mandjeck, Maziz; Nguette, Niane.