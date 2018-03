Mandy Minella a échoué au 2e tour du tournoi ITF de Santa Margherita di Pula (25.000 dollars), battue en trois sets (6-7 (1), 7-5, 1-6) par la Française Fiona Ferro. Un peu plus tôt, Eléonora Molinaro avait dominé une autre Française, Manon Léonard en deux sets, 6-4, 6-2 au tournoi ITF de Gonesse (15.000 dollars) pour se frayer un chemin en quart de finale.

Tournois ITF: Molinaro passe en quart, Minella cale

Jean-François Colin Mandy Minella a échoué au 2e tour du tournoi ITF de Santa Margherita di Pula (25.000 dollars), battue en trois sets (6-7 (1), 7-5, 1-6) par la Française Fiona Ferro. Un peu plus tôt, Eléonora Molinaro avait dominé une autre Française, Manon Léonard en deux sets, 6-4, 6-2 au tournoi ITF de Gonesse (15.000 dollars) pour se frayer un chemin en quart de finale.

Cinq semaines après avoir repris la compétition à Grenoble face à la Française Fiona Ferro (20 ans, WTA 237) - avec une défaite douloureuse 2-6, 4-6 à la clé - Mandy Minella (32 ans, WTA 277) retrouvait cette même adversaire, ce jeudi au 2e tour du tournoi ITF sur terre battue de Santa Margherita di Pula (25.000 dollars), dans le sud de la Sardaigne, avec cette fois... cinq matches de compétition dans les jambes. Mais il n'a pas pour autant été question de revanche.



L'Eschoise, maman d'une petite Emma Lina née le 30 octobre, fait la course en tête (1-0, 3-1, 5-3) tout au long de la première manche, jusqu'à obtenir une balle de set à 5-4. Une occasion hélas manquée, et la Française âgée de 20 ans en profite pour passer pour la première fois devant (6-5), mais ne peut éviter le tie-break. Un jeu décisif où la cadette poursuit sur sa lancée de la fin du set et l'emporte largement sept points à un après déjà 1h10' de match.

Directement breakée dans la deuxième manche (0-1), la trentenaire du Tennis Spora revient à niveau et, mieux, force le break au sixième jeu pour mener 4-2. Et alors qu'elle mène 5-2, dans un funeste copié-collé du premier set, Mandy Minella manque deux balles de une manche partout à 5-4, et tolère le retour de Ferro à cinq partout. Sauf que cette fois, l'épouse de Tim Sommer trouve le coup de rein nécessaire et salvateur pour s'adjuger le set 7-5 sur sa... cinquième balle de set, et remettre les compteurs à zéro.

Après un combat acharné de 2h14' s'ouvre le troisième chapitre... Plus jeune de douze ans et plus fraîche physiquement au moment d'aborder cette belle, Fiona Ferro s'échappe rapidement à 3-0. Et la Française de conclure rondement 6-1 après 2h44' de match. Clairement, Mandy Minella avait laissé passer sa chance au premier set.



Un premier set accroché pour Molinaro



Victorieuse en deux manches, 6-4, 6-2, de la jeune (17 ans) Française Manon Léonard (n°48 mondiale chez les Juniors), titulaire d'une wild-card, la n°2 grand-ducale Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 514), tête de série n°4 s'est qualifiée ce jeudi pour les quarts de finale du tournoi ITF de Gonesse (15.000 dollars), dans la région parisienne.

Long de presque une heure (56 minutes), le premier set est très partagé entre les deux teenagers, qui ne se lâchent pas d'une semelle. Entre break au cinquième jeu et contre-break immédiat, chaque jeu est âprement disputé, souvent aux avantages-égalités, mais Molinaro et Léonard se retrouvent sur la même ligne, à quatre jeux partout. C'est finalement l'aînée (Molinaro est née en 2000, Léonard en 2001) qui force le passage, empoche les deux jeux suivants et s'adjuge la première manche 6-4.

Malgré un premier set serré, Eléonora Molinaro poursuit sa route à Gonesse Photo: Stéphane Guillaume

Autant la première manche est accrochée, autant le deuxième set semble rapidement promis à Eléonora Molinaro, qui force le break dès le quatrième jeu (3-1), avant de mener 4-1. Tout n'est plus ensuite qu'une affaire de conclusion, et la tête de série n°4 du tableau s'impose in fine 6-4, 6-2 en 1h32'.



En quart de finale ce vendredi, la droitière des Arquebusiers retrouvera l'Italienne Angelica Moratelli (23 ans, WTA 756), que la n°2 luxembourgeoise avait dominée la semaine dernière (6-2, 6-1) en quart de finale du tournoi ITF d'Amiens.