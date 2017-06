(JFC). - Hésitante en début de match, la n°1 luxembourgeoise Mandy Minella (31 ans, WTA 70), tête de série n°2, a fait parler toute son expérience pour écarter promptement l'Américaine Nicole Gibbs (24 ans, WTA 129) en deux sets, 6-4, 6-2, au premier tour du tournoi sur terre battue de Bol (Croatie, 115.000 dollars), où l'Eschoise avait triomphé en 2016.

Après son élimination au premier tour à Roland Garros, la semaine dernière des oeuvres de la Belge Kirsten Flipkens, Mandy Minella partait ce mardi à la défense de son titre conquis l'année dernière sur la terre battue de Bol (Croatie, 115.000 dollars), un village touristique et idyllique situé sur l'île de Brac, au large de Split.

Avec son statut de tête de série n°2, l'Eschoise affrontait au premier tour l'Américaine Nicole Gibbs (24 ans, WTA 129), une adversaire qui ne lui a que très rarement réussi puisqu'en quatre confrontations, la droitière du Tennis Spora ne s'était imposée qu'une seule fois (Kirkland, 2015).

Et le début de partie semble confirmer cette tendance, puisque la native de Cincinnati s'envole rapidement à 3-0. Exactement comme à Paris une semaine plus tôt, la n°1 luxembourgeoise, écartée des terrains suite à une blessure aux muscles intercostaux de fin avril à fin mai, éprouve des difficultés à entrer dans le match, avant de trouver le bon rythme. Résultat: elle empile comme à la parade quatre jeux de rang pour renverser la vapeur et mener 4-3!

La suite est une série de breaks et contre-breaks, avant qu'au terme de sa... cinquième balle de set, l'épouse de Tim Sommer n'enlève la première manche 6-4 en 52 minutes.

Contre une Taïwanaise atypique au deuxième tour

Désormais lancée sur les (bons) rails, Mandy Minella précipite les événements en début de second set pour se détacher à 3-0, avec deux breaks dans la poche. La voie royale vers la qualification pour le deuxième tour est désormais ouverte, et l'Eschoise n'a plus qu'à s'y engouffrer: elle s'impose 6-4, 6-2 en 1h27'.



Au deuxième tour, la tête de série n°2 croisera la route d'une joueuse au parcours particulier: la Taïwanaise de 32 ans Chia-Jung Chuang n'avait en effet plus disputé de match de simple depuis... 2014 avant de prendre part avec... succès au tableau des qualifications à Bol. Et la joueuse de Taïpeh de poursuivre sa route dans le tableau principal, en dominant au premier tour la Slovène Tamara Zidansek en deux manches.

Chuang est par contre une grande spécialiste du double, un domaine où elle a collectionné 22 titres sur le circuit WTA.