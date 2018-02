(JFC). - On commence tout doucement à manquer de superlatifs... Eléonora Molinaro (WTA 674, 17 ans) a validé ce vendredi son ticket pour les demi-finales du tournoi ITF de Grenoble (25.000 dollars) en dominant en quart la Française Audrey Albié (WTA 295, 23 ans) en trois sets, 6-3, 6-7 (2), 6-1.

Plongée en plein cercle vertueux, dans une série en cours de... dix victoires d'affilée (à Antalya et Grenoble), Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 674) aborde ce quart de finale pied au plancher: break d'entrée, puis trois balles de 2-0.



Et si la joueuse des Arquebusiers tolère le retour d'Albié à 1-1, ce n'est que partie remise, puisque le nouveau break réalisé au troisième jeu (2-1) sera décisif: la n°2 grand-ducale fait bel et bien la course en tête face à une joueuse de près de... 400 places mieux classée qu'elle (WTA 295) et empoche le premier set 6-3 après 35 minutes de match.

Molinaro est décidément insatiable dans l'Isère: pour la troisième fois du match (contre une seule dans l'autre sens), elle chipe le jeu de service d'Audrey Albié pour mener 3-1 dans la seconde manche. Sauf que la Périgourdine de 23 ans a des ressources et elle recolle immédiatement à trois partout.

Plus de douze heures passées sur les courts grenoblois



Mais si Albié a des ressources, Molinaro, elle, déborde de tempérament: la Grand-Ducale s'accroche à 4-4, puis 5-5 et 6-6, tie-break! Plus expérimentée, Albié ne tremble pas et s'impose sept points à deux.

Place à la belle. 2h36' + 1h25' + 2h14'+ 2h27' + 1h42' + 1h35': faites le compte, Eléonora Molinaro a déjà passé... douze heures (!) à batailler sur les cours grenoblois depuis samedi! Et cela... ne se voit pas: la Luxembourgeoise se fâche et embraye de plus belle dans le troisième set. Un nouveau break pour commencer (1-0), encore un autre au cinquième jeu (4-1) et la voie royale pour le dernier carré s'ouvre avec un sec et sans appel 6-1 pour conclure en 2h05'.



En demi-finale samedi, Molinaro défiera soit la tête de série n°1 elle-même, la neuvième joueuse allemande, Tamara Korpatsch (22 ans, WTA 163), qui partira favorite ce vendredi après-midi dans son face-à-face avec la Russe Marina Melnikova (28 ans, WTA 328).

Incroyable Eléonora Molinaro, 17 ans, qui tient vraiment la forme de sa vie en ce début d'année, et qui vient d'accrocher à son tableau de chasse successivement les n°221, 358 et 295 mondiales! On va finir par s'y habituer. Son actuel classement au-delà de la 600e place mondiale ne sera très vite plus qu'un lointain souvenir...