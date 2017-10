(JFC). - Un trou d'air de... huit jeux a conduit Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 804) à la défaite (1-6, 4-6), ce mardi au premier tour du tournoi ITF d'Heraklion (15.000 dollars), en Crète face à la tête de série n°4 suisse, Lisa Sabino (31 ans, WTA 575).

Passer en neuf jours du decoturf indoor de Kockelscheuer à la terre battue extérieure d'Heraklion (ITF, 15.000 dollars), dans l'idyllique complexe hôtelier Lyttos Beach: la transition est plutôt brutale pour Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 804).

Opposée au premier tour à l'expérimentée Suissesse Lisa Sabino (WTA 575, tête de série n°4), de... 14 ans son aînée, la droitière des Arquebusiers a tout juste l'occasion d'empocher le jeu initial de la partie, avant de laisser filer l'Helvète: la native de Mendrisio, qui fut 315e mondiale en... 2008, aligne six jeux consécutivement et s'adjuge la première manche 6-1 en pile 30 minutes.

Et ce n'est qu'à 2-0 en faveur de Sabino en début de second set que Molinaro parvient à stopper l'hémorragie. Lentement, la cadette refait surface et revient à la hauteur de son adversaire, à 3-3. Mais c'est au moment où on croit la Luxembourgeoise enfin lancée que la Tessinoise, du haut de ses... quinze titres glanés sur le circuit ITF, fait parler toute son expérience et enlève la mise 6-4, le tout en 1h16'.



La n°2 grand-ducale avait offert une meilleure résistance (6-7 (6), 3-6) à la Belge Yanina Wickmayer (WTA119) la semaine dernière à Kockelscheuer. Eliminée dans la capitale de la Crète, Molinaro s'apprête à rentrer au pays, où elle disputera la semaine prochaine le Sermelux Open de Pétange ((ITF, 15.000 dollars).