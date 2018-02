Le joli parcours de Mandy Minella (32 ans, WTA 273) sur les courts d'Altenkirchen (25.000 dollars) s'est achevé ce vendredi soir en quarts de finale après avoir été battue en trois sets par la Britannique Harriet Dart (303e) 6-1, 1-6, 4-6.

Tournoi ITF d'Altenkirchen: Mandy Minella manque son quart

Eddy Renauld Le joli parcours de Mandy Minella (32 ans, WTA 273) sur les courts d'Altenkirchen (25.000 dollars) s'est achevé ce vendredi soir en quarts de finale après avoir été battue en trois sets par la Britannique Harriet Dart (303e) 6-1, 1-6, 4-6.

Après une mise en route difficile en Rhénanie-Palatinat avec un succès dans la douleur contre l'Italienne Martina Di Giuseppe (6-4, 6-7, 7-6), la n°1 Luxembourgeoise s'était montrée expéditive contre l'Allemande Lena Rüffer (6-1, 6-3). Ce vendredi face à Harriet Dart, il a fallu attendre la troisième manche pour connaître l'heureuse lauréate.



Pourtant tout avait démarré idléament pour l'Eschoise. Une première manche bouclée en 24 minutes sur le score sans appel de 6-1. Mais lors de la seconde manche, c'est la jeune Britannique, 21 ans et issue des qualifications, qui faisait la course en tête et lui rendait la pareille 1-6 en 32 minutes.



Dans le dernier set, Minella signait le meilleur départ en s'emparant du service de la cadette pour mener 2-0, 3-1 puis 4-2 avant de perdre le fil du match avec l'égalisation de Dart à 4-4. La Britannique assurait sa qualifications sur sa première balle de match sur le service de la Luxembourgeoise 4-6 après 39 minutes.