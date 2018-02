La n°1 luxembourgeoise Mandy Minella (32 ans, WTA 273) n'a fait qu'une bouchée (6-1, 6-3 en 1h09') de la jeune (19 ans) Allemande Lena Rüffer (WTA 557), jeudi au deuxième tour du tournoi ITF d'Altenkirchen (25.000 dollars). Place ce vendredi au quart de finale contre la Britannique Harriett Dart (WTA 303).

Tournoi ITF d'Altenkirchen: Mandy Minella autoritaire

Jean-François Colin L'Eschoise disputait son troisième match de simple depuis son retour de grossesse.

Après un premier tour très compliqué, remporté à l'arraché mercredi face à l'Italienne Martina Di Giuseppe (6-4, 6-7, 7-6), Mandy Minella n'a pas laissé traîner les choses devant l'Allemande Lena Rüffer, titulaire d'une wild-card en Rhénanie-Palatinat. Un premier set qu'elle a archi-dominé - 6-1 -, expédié en 25 minutes, suivi d'un second un peu plus accroché - 6-3, avec un break décisif forcé au sixième jeu (4-2) - et l'affaire était conclue en 1h09' pour Minella.



Maman d'une petite Emma Lina le 30 octobre 2017, et absente des cours depuis le mois de juillet 2017, l'épouse de Tim Sommer avait renoué avec la compétition début février lors de l'ITF de Grenoble. Altenkirchen n'est donc que sa seconde étape, où elle disputera ce vendredi son match de quart de finale contre la Britannique Harriett Dart, âgée de 21 ans et classée 303e mondiale. Elle vient d'enchaîner trois succès de rang, qualifications comprises.