(AFP). - Quatre breaks, pas le moindre jeu de service perdu face au Hongrois Marton Lacsovics (25 ans, ATP 109): le n°1 luxembourgeois Gilles Muller (34 ans, ATP 26), tête de série n°16 s'est qualifié en douceur (7-5, 6-4, 6-2) ce lundi pour le deuxième tour de Wimbledon, où l'attend le Tchèque Lukas Rosol (31 ans, ATP 215).

D'emblée, pas le moindre doute n'est permis: nous sommes bien sur gazon, où la loi des «gros» serveurs règne. Il faut attendre le... septième point du onzième jeu pour voir poindre la première balle de break de la partie, qui a débuté depuis plus de quarante minutes. A l'avantage de Gilles Muller, le précieux point est converti promptement par le Grand-Ducal, qui profite d'une faute de revers de Fucsovics. Menant 6-5, «Mulles» ne loupe pas l'aubaine de conclure la première manche 7-5 en 48 minutes.

A nouveau dans le deuxième set, mais beaucoup plus tôt, le gaucher du Tennis Spora profite de sa première opportunité de break à deux jeux partout pour la convertir et mener 3-2, service à suivre. Opportuniste, sur ce coup-là, l'élève d'Alexandre Lisiecki et Benjamin Balleret, qui justifie son statut de tête de série n°16, au contraire de Marton Fucsovics (ATP 109), qui laisse filer sa première balle de contre-break de tout le match à 3-4. Erreur fatale, puisque Gilles Muller empoche le deuxième set un peu plus loin, 6-4 en 38 minutes.

Désormais placé sur la voie royale vers le deuxième tour, le Reckangeois ravit cette fois d'entrée le service du Hongrois dans la troisième manche, histoire de s'éviter toute mauvaise surprise et un premier tour à rallonge. Fucsovics s'écroule en fin de match, perd une quatrième et ultime fois son service ainsi que les trois derniers jeux de la partie, et s'incline 6-2 dans le troisième et dernier set, après 1h55' de match.



Contre Rosol, qu'il n'a jamais battu, au deuxième tour



Au deuxième tour mercredi, Gilles Muller sera opposé au qualifié Tchèque Lukas Rosol (31 ans, ATP 215), qui a dominé le Suisse Henri Laaksonen en quatre sets. Gêné par diverses blessures, notamment aux muscles abdominaux et à la jambe gauche, Rosol n'a encore rien réussi de probant cette saison. Là, il vient d'aligner quatre succès de rang à Wimbledon, après s'être sorti des qualifications. Jamais encore le Luxembourgeois n'est parvenu à battre le natif de Brno, qui s'est imposé lors de leurs deux face-à-face en 2013, à Bucarest et à Miami, et ce, sans perdre aucun set.



Enfin, «Mulles» dispute également le tableau du double messieurs, au côté de l'Américain Sam Querrey. Ils se frotteront au premier tour à la paire 100% croate Nikola Mektic - Franko Skugor.