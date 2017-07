(JFC). - Victorieux en trois sets (7-6 (4), 7-5, 6-4) du Britannique Aljaz Bedene (27 ans, ATP 58) vendredi au 3e tour, Gilles Muller (34 ans, ATP 26, tête de série n°16) se hisse pour la première fois de sa carrière en huitièmes de finale du tournoi de Wimbledon, où il pourrait retrouver un certain... Rafael Nadal lundi.

Alors qu'il a pourtant disposé de deux balles de set, à 5-4, puis à 6-5, Gilles Muller se laisse embarquer dans un tie-break lors de la première manche. Heureusement, pour la quinzième fois cette saison en vingt-deux jeux décisifs disputés, le citoyen de Reckange conclut sept points à quatre en 1h02'.

La deuxième manche débute mal pour le n°1 luxembourgeois, breaké sur son premier jeu de service et mené 0-2. Fort heureusement, «Mulles» a le bon goût de réagir sur-le-champ et de recoller à deux partout, avant de faire le coup de rein décisif au onzième jeu sur le service du Britannique, pour ensuite conclure facilement sur son service: 7-5.

L'affaire est bien embarquée pour le gaucher du Tennis Spora, qui mène deux manches à rien après 1h53' de match. Bien plus rapidement qu'au tour précédent face au Tchèque Lukas Rosol (victoire en cinq sets avec deux balles de match sauvées), les choses se précisent en faveur de l'élève d'Alexandre Lisiecki et Benjamin Balleret lorsqu'il ravit le service adverse dès le cinquième jeu de la troisième manche pour mener 3-2, puis directement 4-2. Et c'est tout naturellement que la tête de série n°16 conclut par six jeux à quatre sur sa mise en jeu au bout de 2h27' de match.



Comme à Metz, en 2015, et à 's-Hertogenbosch le mois dernier, Gilles Muller a donc dompté pour la troisième fois en autant d'affrontements le Britannique d'origine slovène, Aljaz Bedene (ATP 58) et se hisse pour la quatrième fois de sa carrière en huitième de finale d'un tournoi du Grand Chelem, une grande première sur le gazon de Wimbledon.

Muller - Nadal à Wimbledon, clap, troisième!



«Mulles» avait déjà accompli cet exploit en 2015 à l'Open d'Australie à Melbourne, ainsi qu'à deux reprises à l'US Open à Flushing Meadows, en 2011 et en 2008, année de sa seule accession à un quart de finale du Grand Chelem.

En huitième de finale lundi, le n°1 grand-ducal pourrait retrouver le numéro 2 mondial et tête de série n°4 du tableau, l'Espagnol Rafael Nadal, si celui-ci domine le Russe Karen Khachanov (21 ans, ATP 34), plus tard dans l'après-midi, ce vendredi.

Nadal, qui, à 31 ans, totalise quinze titres en Grand Chelem (dont dix à Roland Garros et deux à Wimbledon), a remporté cinq de ses six face-à-face avec Gilles Muller. Sur le gazon de Wimbledon toutefois, les deux joueurs en sont à une victoire partout: Muller l'ayant emporté en 2005 (6-4, 4-6, 6-3, 6-4), l'Espagnol lui rendant la pareille six ans plus tard, en 2011, avec un succès en trois sets (7-6, 7-6, 6-0).